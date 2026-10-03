ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
6
Час на прочитання
2 хв

Гучні заяви Гончаренка про мир: політолог проаналізував

Політолог Вадим Денисенко розкрив головні ризики дискусії про нейтральний статус України та застеріг від ідеї поетапного мирного процесу з РФ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Гучні заяви Гончаренка про мир: політолог проаналізував

Дискусія навколо низки гучних заяв народного депутата Олексія Гончаренка щодо можливих переговорів та нейтрального статусу України оголила значно глибші виклики.

Політолог Вадим Денисенко проаналізував ці заяви і розповів, чи дійсно тези Гончаренка можна втілити у життя.

Аналітик нагадав, що дискусія про нейтральний статус України триває ще з 1990 року, однак у суспільстві це поняття часто сприймають занадто спрощено. За його словами, світовий досвід знає різні формати: від класичного нейтралітету (Швейцарія) чи зафіксованого міжнародними угодами (Австрія) до політики позаблоковості великих держав (Індія чи Іран).

Втім, у випадку України ключовим є не сам статус нейтральності, а прагнення противника обмежити оборонні спроможності нашої держави.

Переговори зайшли в глухий кут

На думку Денисенка, переговорний трикутник Украіна-Росія-США зайшов в абсолютний глухий кут по всіх питаннях, крім обміну полоненими.

«І, як на мене, реанімувати його неможливо. Нам потрібно думати про розширення кола переговорників. І розширення поля для переговорів», — радить експерт.

Водночас, Денисенко зауважує, що не вірить в поетапність переговорів. Наприклад, що спочатку можна домовимося про перемир’я у морі, потім про енергетику і т.д.

«Це така собі пастка Анкориджа. Бо головний російський здобуток Анкориджа — це переговори можна вести під час бойових дій. Тобто війна війною, а переговори переговорами. Але повторюся, нам потрібно думати про зміну формату переговорів», — підсумував політолог.

Раніше американський журналіст оприлюднив нові деталі переговорів між США, Україною та РФ.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie