Гучні заяви Гончаренка про мир: політолог проаналізував

Реклама

Дискусія навколо низки гучних заяв народного депутата Олексія Гончаренка щодо можливих переговорів та нейтрального статусу України оголила значно глибші виклики.

Політолог Вадим Денисенко проаналізував ці заяви і розповів, чи дійсно тези Гончаренка можна втілити у життя.

Реклама

Аналітик нагадав, що дискусія про нейтральний статус України триває ще з 1990 року, однак у суспільстві це поняття часто сприймають занадто спрощено. За його словами, світовий досвід знає різні формати: від класичного нейтралітету (Швейцарія) чи зафіксованого міжнародними угодами (Австрія) до політики позаблоковості великих держав (Індія чи Іран).

Реклама

Втім, у випадку України ключовим є не сам статус нейтральності, а прагнення противника обмежити оборонні спроможності нашої держави.

Переговори зайшли в глухий кут

На думку Денисенка, переговорний трикутник Украіна-Росія-США зайшов в абсолютний глухий кут по всіх питаннях, крім обміну полоненими.

«І, як на мене, реанімувати його неможливо. Нам потрібно думати про розширення кола переговорників. І розширення поля для переговорів», — радить експерт.

Водночас, Денисенко зауважує, що не вірить в поетапність переговорів. Наприклад, що спочатку можна домовимося про перемир’я у морі, потім про енергетику і т.д.

Реклама

«Це така собі пастка Анкориджа. Бо головний російський здобуток Анкориджа — це переговори можна вести під час бойових дій. Тобто війна війною, а переговори переговорами. Але повторюся, нам потрібно думати про зміну формату переговорів», — підсумував політолог.

Раніше американський журналіст оприлюднив нові деталі переговорів між США, Україною та РФ.

Новини партнерів

Новини партнерів