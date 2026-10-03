Росія на навчаннях відпрацювала наступ на сусідню державу

Російські солдати / © Associated Press

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Російські війська під час масштабних стратегічних навчань «Центр-2026» відпрацювали перехід у наступ і створення так званої «зони безпеки» на території сусідньої держави.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ

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Маневри відбуваються на центральноазійському напрямку, а одним із можливих прототипів умовного противника у сценарії може бути Казахстан.

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Деталі сценарію також випливають із доповіді заступника міністра оборони РФ Юнус-Бека Євкурова президенту РФ Володимиру Путіну.

Євкуров, доповідаючи Путіну про перебіг навчань, заявив, що після відбиття основного удару коаліційне угруповання переходить у наступ. За його словами, з 2 жовтня військові відпрацьовують «звільнення захопленої території» та створення «зони безпеки на суміжній території».

Яка саме сусідня держава мається на увазі у сценарії, російська сторона офіційно не назвала. Однак під опис найбільше підходить Казахстан: країна межує з Челябінською областю РФ, де розташований полігон Чебаркульський, належить до Центральної Азії та має вихід до Каспійського моря. Це, однак, є аналітичним припущенням, а не підтвердженою Росією частиною сценарію.

Нагадаємо, Путін продовжив роздмухувати територіальні суперечки по всьому світу. Під удар знову потрапила Японія. На думку аналітиків, це спроба чинити тиск на прем’єр-міністерку Японії Санае Такаїчі, яка відома своєю жорсткою зовнішньополітичною позицією, а також — додатковий спосіб підживити «ура-патріотичні» настрої всередині РФ.

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