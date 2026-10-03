Помилковий статус "У розшуку" в "Резерв+": як оновити дані в реєстрі без візиту до ТЦК

Фото ілюстративне / © armyinform.com.ua

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Статус «У розшуку» в застосунку «Резерв+» інколи відображається навіть після того, як завершився передбачений законом строк для притягнення особи до адміністративної відповідальності.

У подібних ситуаціях військовозобов’язаний має можливість подати запит на коригування відомостей дистанційно. Для цього у мобільному сервісі працює функція подання звернень щодо виправлення помилкових даних без особистого візиту до центру комплектування.

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Якщо розв’язати проблему через застосунок не вдасться, громадянину доведеться звертатися безпосередньо до ТЦК. За словами адвоката Олексія Мендруха, часові межі для притягнення до адміністративної відповідальності чітко регламентовані Кодексом про адміністративні правопорушення, тому вирішальну роль у кожному випадку відіграє точний день вчинення та момент фіксації порушення. Через це автоматичне зняття статусу розшуку після закінчення термінів відбуватиметься не завжди.

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Як прибрати статус «У розшуку» через «Резерв+»

Для того, щоб вирішити питання через застосунок, потрібно зайти у вкладку «Послуги» та вибрати пункт «Виправити дані онлайн». У повідомленні слід чітко пояснити, чому статус про порушення є помилковим або застарілим, і вказати на вичерпання законних термінів.

Надіслана заява потрапляє до ТЦК електронним шляхом. Працівники перевіряють надані факти та за наявності підстав коригують інформацію в системі «Оберіг».

Коли онлайн-форма не дає бажаногорезлуьтату, військовозобов’язаний може подати до ТЦК офіційну паперову заяву з описом ситуації та вимогами щодо перегляду статусу. У разі ігнорування звернення або негативної відповіді рішення підлягає оскарженню згідно з чинним законодавством.

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Під час воєнного стану повістки часто вручають на дорогах чи блокпостах, а іноді представники ТЦК направляють водіїв на службу просто з-за керма, через що постає питання про долю автомобіля, залишеного посеред вулиці. Адвокатка Діна Дрижакова пояснила, що за постановою Кабміну №1456 зупиняти транспорт мають право лише уповноважені органи — Нацполіція, СБУ, Нацгвардія та Держприкордонслужба, тоді як ТЦК може лише чергувати на блокпостах і брати участь у перевірці документів разом із поліцією, не маючи безпосередніх повноважень зупиняти авто.

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Варто зауважити, що у жовтні військовозобов’язані з чинною відстрочкою можуть втратити її за окремі порушення, зокрема багатодітні батьки, які мають заборгованість зі сплати аліментів понад суму за три місяці, що передбачено постановою Кабміну №560. Якщо система не знаходить підтвердження відстрочки, вона скасовує її автоматично.

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