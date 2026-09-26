День ангела 3 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 3 жовтня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 3 жовтня

3 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Антона, Дениса, Івана, Павла, Петра.

Антон — латинське походження, означає «вступати в бій». В дитинстві комунікабельний, енергіний. В дорослому віці стає рішучим, дружелюбним.

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Денис — давньогрецьке ім’я, перекладається як «присвячений Діонісу». В дитинстві рухливий, добрий. В дорослому віці стає товариським, працьовитим.

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Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, цілеспрямованим.

Павло — латинське походження, означає «наймолодший». В дитинстві ласкавий, ніжний. В дорослому віці стає сентиментальним, романтичним.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві добрий, тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі, рішучим.

День ангела 3 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 3 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів, допомагав у важкі хвилини та вів дорогою щастя. Нехай у житті буде багато світла, любові, радості та добрих людей.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець береже тебе і твоїх рідних, дарує сили, надію та душевний спокій. Бажаю міцного здоров’я, здійснення бажань і якомога більше щасливих днів.

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З Днем ангела! Бажаю миру в душі, тепла в серці та благополуччя в домі. Нехай доля дарує приємні зустрічі й радісні події, а ангел-охоронець захищає від усього недоброго.

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Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел завжди буде за плечима, підказує правильний шлях і допомагає долати всі труднощі. Бажаю здоров’я, добра, любові, достатку та здійснення найзаповітніших мрій.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб кожен день приносив добрі новини, щирі усмішки та приводи для радості. Нехай поруч будуть люди, які люблять і цінують, а ангел-охоронець невидимо оберігає на кожному кроці.

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