Яке свято 3 жовтня 2026 року / © ТСН

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3 жовтня 2026 року — субота. 1682-й день війни в Україні.

Яке свято 3 жовтня

3 жовтня віряни святкують День пам’яті священномученика Діонісія Ареопатіга / © pexels.com

3 жовтня віряни святкують День пам’яті священномученика Діонісія Ареопатіга. За церковним переданням, він був членом Ареопагу — вищої ради Афін, звідси й ім’я «Ареопагіт». Коли апостол Павло проповідував в Афінах про Христа, Діонісій почув його проповідь і увірував. Згодом, за християнським переданням, Діонісій став єпископом Афін і проповідував християнство. Церковна традиція також пов’язує його місіонерство з Галлією та мученицькою смертю за віру, хоча історичність окремих деталей його житія є предметом дискусій.

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3 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день фінансового планування / © pexels.com

3 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день фінансового планування. Його започаткувала міжнародна організація Financial Planning Standards Board (FPSB). Головна ідея дня — нагадати, що фінансове планування потрібне не лише заможним людям. Воно допомагає будь-кому краще розпоряджатися доходами, планувати великі покупки, створювати заощадження, контролювати борги та поступово формувати фінансову безпеку.

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3 жовтня Всесвітній день стомованих хворих / © pexels.com

Також 3 жовтня Всесвітній день стомованих хворих. міжнародний день підтримки людей, які живуть зі стомою — штучно створеним хірургічним отвором на черевній стінці для виведення продуктів життєдіяльності організму. Він припадає раз на три роки, у першу суботу жовтня. Ініціатива пов’язана з International Ostomy Association (IOA) і покликана привертати увагу до потреб стомованих людей, боротися зі стигматизацією та покращувати доступ до якісного догляду й спеціальних засобів.

3 жовтня Міжнародний день рознощика газет / © pexels.com

А ще 3 жовтня Міжнародний день рознощика газет. Дата пов’язана з історією Барні Флаерті (Barney Flaherty). 1833 року 10-річний хлопчик, за поширеною версією, став першим газетярем-рознощиком, якого найняла нью-йоркська газета The New York Sun. Саме образ юного газетяра з пачкою свіжих випусків згодом став характерною частиною американської міської культури XIX–XX століть.

3 жовтня святкують Міжнародний день економних розваг / © pexels.com

3 жовтня святкують Міжнародний день економних розваг. Цього дня пропонують згадати про безкоштовні або бюджетні способи відпочинку: прогулянки й пікніки, настільні ігри, читання, домашні кіновечори, велосипедні поїздки, безкоштовні виставки та концерти, творчість або зустрічі з друзями. Сенс свята не стільки в суворій економії, скільки в усвідомленому ставленні до витрат. Воно нагадує, що задоволення від дозвілля часто залежить не від його вартості, а від спілкування, нових вражень і можливості відпочити від повсякденних справ.

3 жовтня Міжнародний день фетру / © pexels.com

Також 3 жовтня Міжнародний день фетру. Фетр — один із найдавніших текстильних матеріалів. На відміну від звичайної тканини, його не тчуть із ниток: волокна вовни зчіплюються між собою під дією вологи, тепла та механічного впливу. Традиції виготовлення повсті існували протягом тисячоліть, особливо серед народів Центральної Азії.

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3 жовтня Всесвітній день грибників / © pexels.com

А ще 3 жовтня Всесвітній день грибників. Грибництво має давні традиції, особливо в країнах Центральної та Східної Європи. Для багатьох «тихе полювання» — це не лише пошук їстівних грибів, а й відпочинок на природі, сімейна традиція та можливість краще пізнати ліс. Цей день також нагадує про правила безпеки. Збирати варто лише ті гриби, у яких людина абсолютно впевнена, адже їстівні види іноді мають небезпечних отруйних двійників. Не слід куштувати невідомі гриби для визначення їхньої їстівності.

3 жовтня святкують Всесвітній день тверезості / © pexels.com

3 жовтня святкують Всесвітній день тверезості. День нагадує про вплив алкоголю не лише на здоров’я, а й на сімейні стосунки, безпеку на дорогах, працездатність та суспільство загалом. Водночас його ідея полягає не в засудженні людей, які вживають алкоголь, а в підтримці усвідомленого вибору та людей, які вирішили відмовитися від спиртного.

3 жовтня День технаря або День техніків / © pexels.com

Також 3 жовтня День технаря або День техніків. Свято виникло у США наприкінці 1990-х років. Однією з його цілей було зацікавити молодь технологіями та показати перспективи навчання й роботи у технічних сферах. Сьогодні цей день можна присвятити програмістам, системним адміністраторам, інженерам, ІТ-фахівцям, технікам та іншим спеціалістам, завдяки яким працюють комп’ютери, мережі, обладнання й різноманітні технологічні системи.

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