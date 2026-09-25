В Україні хочуть по-новому нараховувати зарплати у держсекторі: що зміниться

Робота / © pixabay.com

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В Україні готують нову систему оплати праці у держсекторі. Запровадження єдиної тарифної сітки зробить зарплати й надбавки справедливими та зрозумілими від самого початку кар’єри.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає видання Новини.LIVE.

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Єдина тарифна сітка зарплат в Україні: що планують змінити

За словами спікера парламенту, нова система розробляється для того, щоб кожен фахівець ще на етапі навчання розумів свої фінансові перспективи та кар’єрні можливості.

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«Ми виступили зараз з великою ініціативою, запровадження в Україні єдиного, єдиної тарифної сітки, яка би зробила справедливість для кожного українця. І коли студент поступає в університет, він повинен перед собою бачити сітку окладів», — зазначив Стефанчук.

Очільник парламенту пояснив, що нинішня система є несправедливою через значні дисбаланси. Наприклад, деякі працівники можуть вийти на пенсію вже у 30 років після нетривалої роботи в прокуратурі та отримувати значно більші виплати, ніж інші.

За словами Стефанчука, новий підхід має це виправити: людина, яка обирає державний сектор, буде чітко розуміти, скільки їй потрібно вчитися для кар’єрного зростання та яким буде розмір зарплати на кожному етапі. Тому планують переглянути не лише базові оклади, а й усі доплати та надбавки, щоб мотивувати працівників професійно розвиватися.

«Питання справедливості є пріоритетом. Не тільки заробітна плата, а все має бути переглянуто: надбавки, доплати. Це має бути система гідного утримання людини. Ми зараз працюємо окремо над цим законодавчим актом про окрему тарифну сітку», — зазначив Стефанчук.

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Голова Верховної Ради підсумував, що в результаті обговорень вдасться розробити чесну та зрозумілу систему оплати праці. Вона має стимулювати працівників професійно зростати та просуватися тарифною сіткою.

Що таке єдина тарифна сітка

Тарифна сітка — це система розподілу посад за відповідними тарифними розрядами, яка встановлює чітке співвідношення між рівнями оплати праці. Для кожного такого розряду визначається свій коефіцієнт, а сам посадовий оклад вираховується на основі базового показника.

Впровадження цього підходу гарантує, що зарплата залежатиме не від особистого рішення конкретного керівника, а від об’єктивних критеріїв: складності виконуваної роботи, кваліфікації працівника, рівня його відповідальності та місця посади в загальній системі.

Водночас наявність єдиної сітки не означає абсолютно однакової зарплати для всіх. На кінцевий розмір щомісячних виплат продовжуватимуть впливати законні надбавки, доплати та премії.

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