Заражаються навіть через очі: велике місто накрила навала бліх, які розносять небезпечну інфекцію

Блохи спричинили спалахи тифу в Лос-Анджелесі

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Департамент громадської охорони здоров’я округу Лос-Анджелес фіксує стрімке зростання кількості хворих на небезпечну бактеріальну інфекцію — блошиний тиф. Влада закликає мешканців регулярно обробляти своїх домашніх улюбленців від бліх та тримати їх подалі від диких тварин, які є переносниками цих кровосисних комах.

Про причини поширення інфекції та способи захисту від неї пише Gizmodo.

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Що відомо про спалахи захворювання

Новий локальний спалах стався в районі Вілшир-Центр, де тифом захворіли щонайменше сім людей. Шестеро пацієнтів потребували термінової госпіталізації через важкий перебіг хвороби, проте зараз усі вони повністю одужали.

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«Оскільки кількість випадків блошиного тифу продовжує зростати по всьому округу Лос-Анджелес, запобігання контакту з дикими тваринами є важливішим, ніж будь-коли», — заявив санітарний лікар Мунту Девіс.

Наприкінці липня чиновники повідомляли про ще один подібний інцидент у районі Піко-Юніон, де захворіли п’ятеро людей. Загалом від початку року в місті вже офіційно зареєстрували 109 випадків цього неприємного захворювання.

Як передається блошиний тиф

Цю форму хвороби викликають специфічні бактерії, а головними переносниками інфекції в містах виступають звичайні гризуни, коти та опосуми. Людина найчастіше інфікується тоді, коли фекалії зараженої блохи потрапляють у свіжу ранку від укусу.

«Інфекція також може передаватися через вдихання пилу із залишками бліх або випадкове втирання його у власні очі», — попереджають фахівці.

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Симптоми хвороби зазвичай з’являються через тиждень після контакту з бактерією і включають сильну лихоманку, головний біль, блювоту та характерний висип на тілі. Хоча ця недуга не передається від людини до людині, вона завдає багато страждань без своєчасного лікування антибіотиками.

Хто перебуває в зоні ризику

Безхатьки мають значно вищий ризик підхопити хворобу через своє постійне перебування на вулиці та часті контакти з тваринами-переносниками. Однак департамент охорони здоров’я попереджає, що абсолютно кожен мешканець міста може стати жертвою небезпечного укусу.

«Цього року випадки зараження були зафіксовані серед людей із різними житловими та соціально-економічними умовами», — йдеться у звіті американського відомства.

Найкращий спосіб захиститися від хвороби — це цілорічно використовувати спеціальні засоби від бліх для своїх домашніх тварин. Також фахівці радять не підгодовувати диких звірів біля будинків, вчасно прибирати сміття та надійно закривати будь-які щілини в оселях.

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«Прості кроки можуть запобігти серйозним захворюванням», — підсумовує санітарний лікар Лос-Анджелеса.

Нагадаємо, звичний головний біль роками не викликав у британки серйозних побоювань. Усе змінилося після нападу, який закінчився госпіталізацією та несподіваним діагнозом.

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