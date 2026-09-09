Смертельний спалах Еболи набирає обертів: лікарням уже бракує тисяч місць

Ебола / © Associated Press

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Спалах лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго продовжує поширюватися, створюючи дедалі більше навантаження на систему охорони здоров’я.

За останніми даними ВООЗ, кількість підтверджених випадків перевищила 6,6 тисячі, а померли понад 3200 людей. Епідемія охопила вже шість провінцій країни.

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Однією з головних проблем став гострий дефіцит місць для лікування хворих. Наразі у 59 медичних закладах облаштовано близько 1400 ліжок, однак для боротьби зі спалахом необхідно ще приблизно 1600.

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Таким чином, загальна потреба становить близько 3000 місць для пацієнтів з Еболою.

Не вистачає і медичного персоналу. За оцінками ВООЗ, для роботи з такою кількістю пацієнтів необхідно близько 9000 медпрацівників — приблизно на 5000 більше, ніж доступно зараз.

Особливо складна ситуація в окремих лікувальних центрах у провінції Ітурі. Там завантаженість деяких закладів сягає 90–100%. ВООЗ наголошує, що зі збільшенням кількості хворих необхідно відкривати центри ближче до громад, де фіксують нові випадки.

Нинішній спалах спричинений вірусом Ебола виду Бундібуджо. Для нього наразі немає схвалених специфічних вакцин чи методів лікування, хоча кілька препаратів та вакцин-кандидатів досліджують.

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ВООЗ також попереджає, що боротьбу з епідемією ускладнюють нестача фінансування, обмежена кількість міжнародних гуманітарних організацій, нестабільна безпекова ситуація та складний доступ до окремих районів.

Нагадаємо, раніше в штаті Флорида фіксують небезпечне зростання випадків захворювання на проказу — інфекційну хворобу віком понад 4 тисячі років, яка без лікування може призвести до незворотних наслідків.

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