РФ вдарила по складу в Харкові: у Холодногірському районі спалахнула пожежа

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

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У Харкові зафіксували влучання у складську будівлю в Холодногірському районі.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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За його словами, внаслідок удару на місці виникла пожежа.

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Інші наслідки атаки, зокрема інформація про можливих постраждалих та масштаби пошкоджень, наразі уточнюються.

Нагадаємо, 8 вересня вдень Київ був атакований ракетами. Зокрема, було зафіксовано влучання в офіси телеканалів «Ми — Україна» та «Ми — Україна+».

Моторошні кадри зі столиці облетіли Мережу. Зокрема, в Солом’янському районі після російської атаки дівчинка каталася на гойдалці на дитячому майданчику всього за 50 м від охопленої вогнем будівлі.

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