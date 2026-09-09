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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ вдарила по складу в Харкові: у Холодногірському районі спалахнула пожежа

РФ вдарила по складу в Харкові: у Холодногірському районі спалахнула пожежа

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Пожежа, вогонь

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

У Харкові зафіксували влучання у складську будівлю в Холодногірському районі.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, внаслідок удару на місці виникла пожежа.

Інші наслідки атаки, зокрема інформація про можливих постраждалих та масштаби пошкоджень, наразі уточнюються.

Нагадаємо, 8 вересня вдень Київ був атакований ракетами. Зокрема, було зафіксовано влучання в офіси телеканалів «Ми — Україна» та «Ми — Україна+».

Моторошні кадри зі столиці облетіли Мережу. Зокрема, в Солом’янському районі після російської атаки дівчинка каталася на гойдалці на дитячому майданчику всього за 50 м від охопленої вогнем будівлі.

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