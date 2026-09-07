У Харкові сталася смертельна ДТП: загинули військовий та його пасажирка

ДТП у Харкові / © Державне бюро розслідувань

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У Харкові в ДТП загинули військовослужбовець та його пасажирка. Автомобіль врізався в електроопору, обидва померли на місці події.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

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За даними правоохоронців, інцидент стався 5 вересня близько 22:45. Військовослужбовець Національної гвардії України за кермом автомобіля «Tesla» їхав проспектом Героїв Харкова.

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«Попередньо встановлено, що водій не впорався з керуванням та допустив наїзд на опору лінії електропередач, розташовану вздовж проїзної частини», — зазначили у пресслужбі.

Також додали, що зіткнення виявилося смертельним. Військовослужбовець та пасажирка померли від тяжких травм ще до приїзду медиків. Наразі працівники ДБР здійснюють комплекс невідкладних процесуальних дій, щоб встановити всі деталі та причини трагедії.

ДТП у Харкові / © Державне бюро розслідувань

Справу розслідують за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть кількох осіб). Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

ДТП у Харкові / © Державне бюро розслідувань

ДТП у Харкові / © Державне бюро розслідувань

ДТП у Харкові / © Державне бюро розслідувань

ДТП у Харкові / © Державне бюро розслідувань

Нагадаємо, у курортному Микуличині Івано-Франківської області автомобіль збив двох дівчат-семикласниць просто на тротуарі. Школярки зазнали тяжких травм. Одна з них після кількох днів коми померла в лікарні.

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