Терехов запропонував переглянути прожитковий мінімум відповідно до реальної вартості життя

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Про необхідність переглянути базові соціальні стандарти заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов, пише Главком.

Відповідні пропозиції він представив під час круглого столу «Відповісти на виклик бідності: нові ініціативи до державної політики соціального захисту», який відбувся 4 вересня у Києві.

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«Прожитковий мінімум реально відірвався від реалій сьогодні. І сьогодні становить трішки більше трьох тисяч гривень. Хоча навіть мінімальний продуктовий набір вартує зовсім інших коштів», — зазначив Терехов.

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Асоціація прифронтових міст та громад уже подала пропозиції до державного бюджету на 2027 рік. Вони передбачають підвищення мінімальної заробітної плати щонайменше до 10 тис. грн, а мінімальної пенсії — до 6 тис. грн. Також АПМГ пропонує привести прожитковий мінімум у відповідність до реальної вартості життя.

Ресурси для підвищення соціальних стандартів, на думку Терехова, можна знайти завдяки детінізації економіки та оптимізації бюджетних витрат. Зокрема, йдеться про перегляд неефективних програм, надмірних адміністративних видатків і витрат на утримання державного апарату.

За оцінкою Світового банку, у 2026 році рівень бідності в Україні сягнув 41,6%. В Асоціації наголошують, що без перегляду базових соціальних стандартів цей показник зростатиме.

У круглому столі взяли участь народні депутати, представники уряду, Світового банку та експертної спільноти. Напрацьовані під час заходу ініціативи планують використати для подальшої законодавчої роботи.

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