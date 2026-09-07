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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Час на прочитання
2 хв

Мереживні сукні і жакети-халати: бренд GURANDA презентував колекцію, натхненну образом нявки

Дизайнерка переосмислила містичний образ із карпатської міфології, передавши його через контрастні силуети, фактури та декор.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Мереживні сукні і жакети-халати: бренд GURANDA презентував колекцію, натхненну образом нявки

Український бренд GURANDA у межах Ukrainian Fashion Week представив колекцію сезону весна-літо 2027 під назвою Unseen. Її головним натхненням стала нявка — загадкова жіноча постать карпатської міфології, яка в народних переказах перебуває на межі людського і потойбічного світів.

Дизайнерка Олена Гуранда прагнула передати не буквальний образ міфічної істоти, а пов’язані з нею відчуття — загадковість, мінливість і невловимість. За її задумом, кожна річ має власний характер, який неможливо розгадати з першого погляду.

Дуальність колекції насамперед проявилася в роботі із силуетами. Об’ємні сукні бейбі-долл приховують природні обриси тіла, тоді як баски, навпаки, акцентують талію та формують чітку архітектуру образу.

Цей характерний елемент з’явився на мереживних сукнях і розслаблених костюмах із широкими штанями і жакетами-халатами. У них структурована лінія баски контрастує з м’якими й текучими формами.

Гру протилежностей продовжили за допомогою матеріалів і декору. Ніжне мереживо поєднали зі щільним денімом, сяйливе каміння — з металевими заклепками, а прозорі тканини — з більш фактурними та жорсткими.

У колірній палітрі переважають молочний і білий відтінки, доповнені крижаним блакитним та сріблястим. Таке поєднання підсилює ефект чогось примарного, холодного та неземного.

Окреме місце в колекції посіли сукні, оздоблені намистинами, схожими на застиглі краплі дощу. Вони мерехтять під час руху, нагадують водяну поверхню та додають образам легкості.

У колекції знайомий українській культурі міфологічний персонаж отримав сучасне прочитання без буквального відтворення народних костюмів і фольклорних мотивів.

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