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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
54
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила бойовим дроном по багатоповерхівці у Харкові: перші подробиці

У Київському районі Харкова російський бойовий дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок, наслідки атаки наразі уточнюють.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Вогонь, пожежа

Вогонь, пожежа / © pixabay.com

У Харкові зафіксували влучання російського бойового безпілотника у багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Удар стався у Київському районі міста.

Інформація про можливих постраждалих, пожежу та масштаби пошкоджень наразі уточнюється.

Раніше цієї ночі повідомлялося також про влучання у складську будівлю в Холодногірському районі Харкова, де виникла пожежа.

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