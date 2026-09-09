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РФ вдарила бойовим дроном по багатоповерхівці у Харкові: перші подробиці
У Київському районі Харкова російський бойовий дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок, наслідки атаки наразі уточнюють.
У Харкові зафіксували влучання російського бойового безпілотника у багатоповерховий житловий будинок.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Удар стався у Київському районі міста.
Інформація про можливих постраждалих, пожежу та масштаби пошкоджень наразі уточнюється.
Раніше цієї ночі повідомлялося також про влучання у складську будівлю в Холодногірському районі Харкова, де виникла пожежа.
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