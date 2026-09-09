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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Дубль Голанда приніс "Манчестер Сіті" перемогу над "Порту" на старті Ліги чемпіонів

Норвезький бомбардир забив два голи після перерви.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Манчестер Сіті"

"Манчестер Сіті" / © Associated Press

"Манчестер Сіті" на виїзді обіграв "Порту" в матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Драгау" в місті Порту завершився з рахунком 0:2.

Перший тайм завершився без забитих голів. Але вже на старті другої половини зустрічі англійський клуб відкрив рахунок — Ерлінг Голанд головою пробив у лівий кут після подачі Енцо Фернандеса на дальню стійку.

А у компенсований час норвезький бомбардир установив остаточний рахунок матчу, оформивши дубль. Цього разу йому асистував Раян Аїт-Нурі.

У другому турі Ліги чемпіонів підопічні Енцо Марески приймуть ПСЖ, а португальська команда на виїзді позмагається з іспанським "Бетісом". Обидва матчі відбудуться 14 жовтня.

Раніше повідомлялося, що "Реал" обіграв "Інтер" у центральному матчі стартового туру Ліги чемпіонів.

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