Названо імена всіх номінантів на "Золотий м'яч-2026": коли та де вручать нагороду

"Золотий м'яч" / © Associated Press

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Авторитетне видання France Football опублікувало імена всіх номінантів на "Золотий м'яч-2026".

До офіційного списку претендентів на перемогу в престижній премії увійшли 30 футболістів.

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Список номінантів на "Золотий м'яч"-2026: Джуд Беллінгем ("Реал", Англія), Пау Кубарсі ("Барселона", Іспанія), Усман Дембеле (ПСЖ, Франція), Марк Кукурелья ("Реал", Іспанія), Луїс Діас ("Баварія", Колумбія), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", Португалія), Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті", Норвегія), Габріель ("Арсенал", Бразилія), Гаррі Кейн ("Баварія", Англія), Ашраф Хакімі (ПСЖ, Марокко), Ламін Ямаль ("Барселона", Іспанія), Хвіча Кварацхелія (ПСЖ, Грузія), Маркіньйос (ПСЖ, Бразилія), Садіо Мане ("Аль-Наср", Сенегал), Лаутаро Мартінес ("Інтер", Аргентина), Кіліан Мбаппе ("Реал", Франція), Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалія), Ліонель Мессі ("Інтер Маямі", Аргентина), Майкл Олісе ("Баварія", Франція), Жоау Невеш (ПСЖ, Португалія), Вільян Пачо (ПСЖ, Еквадор), Хуліан Кіньйонес ("Аль-Кадісія", Мексика), Деклан Райс ("Арсенал", Англія), Родрі ("Барселона", Іспанія), Фабіан Руїс (ПСЖ, Іспанія), Ферран Торрес (ПСЖ, Іспанія), Вільям Саліба ("Арсенал", Франція), Дайо Упамекано ("Баварія", Франція), Вінісіус Жуніор ("Реал", Бразилія), Вітінья (ПСЖ, Португалія).

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Церемонія вручення "Золотого м'яча-2026" відбудеться 26 жовтня в Лондоні. Вона стане історичною, адже вперше оригінальний "Золотий м'яч" від France Football вручатимуть за межами Франції.

Перенесення церемонії до столиці Англії пов'язане з вшануванням першого в історії володаря нагороди — легендарного англійського футболіста Стенлі Метьюза, який отримав "Золотий м'яч" 1956 року. Організатори, журнал France Football та УЄФА, вирішили провести ювілейну церемонію на батьківщині першого лауреата премії.

Від моменту заснування премії 1956 року церемонія здебільшого відбувалася у Парижі. Проте у період від 2010 до 2015 року, коли "Золотий м'яч" був об'єднаний із нагородою ФІФА під назвою "Золотий м'яч ФІФА", урочистості проводили у швейцарському Цюриху.

Після завершення співпраці між France Football і ФІФА церемонія знову повернулася до Парижа та останніми роками відбувалася у театрі Шатле.

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Зазначимо, що торік володарем "Золотого м'яча" вперше в кар'єрі став вінгер ПСЖ і збірної Франції Усман Дембеле.

Рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів" залишається форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого журнал France Football визнавав найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Раніше повідомлялося, що Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини.

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