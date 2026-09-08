Берлін готує сюрприз для української ППО: що передасть Німеччина

Німеччина екстрено передасть Україні ракети PAC-2

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Німеччина готує екстрену передачу Україні ракет-перехоплювачів PAC-2 для систем протиповітряної оборони Patriot прямо зі складів Бундесверу. Про це очільник німецького оборонного відомства Борис Пісторіус повідомив під час чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн»

Про це пише «Суспільне».

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Берлін передасть Україні додаткові ракети для Patriot із запасів Бундесверу

Нова поставка ракет до Patriot має надійти до України ще до настання холодів, аби захистити цивільну та енергетичну інфраструктуру від очікуваної хвилі російських обстрілів.

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«Я вирішив, паралельно із самітом НАТО, надати Україні терміново необхідні ракети-перехоплювачі PAC-2 із запасів Бундесверу», — заявив Пісторіус.

Очільник Міноборони Німеччини також звернувся до інших учасників міжнародної коаліції із закликом провести інвентаризацію власних арсеналів та наслідувати цей приклад.

«Я усвідомлюю, що нелегко знайти баланс між власними потребами у сфері безпеки та терміново необхідною підтримкою України. Але, будь ласка, якщо ви вагаєтеся, ухвалюйте рішення на користь України», — сказав Пісторіус.

Крім Німеччини, підтримкою українського неба наразі займається Велика Британія, яка виділила пакет допомоги на £100 мільйонів, який також передбачає постачання ракет для комплексів Patriot.

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Тим часом Європейська комісія активізувала переговори з країнами-членами, які мають значні запаси перехоплювачів, зокрема, з Грецією та Іспанією. Їх закликають поділитися ресурсами.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС виділить кошти на закупівлю компонентів для української протиповітряної оборони.

Німеччина допоможе Україні атакувати РФ

Нагадаємо, Німеччина розробляє комплексну відповідь РФ за диверсію із залученням дронів в аеропорту Лейпциг-Галле, відвівши ключову роль у цьому задумі Силам оборони України.

За даними Der Spiegel, у вересні ФРН планує передати Києву тисячі ударних дронів та додаткові ракети для систем ППО IRIS-T, а команда канцлера Фрідріха Мерца готується надавати нові розвіддані й допомагати українським військовим із визначенням цілей для ударів у відповідь по об’єктах на території РФ.

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Крім цього, Бундестаг готується розширити повноваження Федеральної розвідувальної служби, дозволивши їй проводити активні кібероперації, вилучати й знищувати дані ворога, а також здійснювати диверсії в ланцюгах постачання.

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