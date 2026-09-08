Берлин готовит сюрприз для украинской ПВО: что передаст Германия

Германия экстренно передаст Украине ракеты PAC-2

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Германия готовит экстренную передачу Украине ракет-перехватчиков PAC-2 для систем противовоздушной обороны Patriot прямо со складов Бундесвера. Об этом глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус сообщил во время очередного заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн».

Об этом пишет «Суспільне».

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Берлин передаст Украине дополнительные ракеты для Patriot из запасов Бундесвера

Новая поставка ракет Patriot должна поступить в Украину еще до наступления холодов, чтобы защитить гражданскую и энергетическую инфраструктуру от ожидаемой волны российских обстрелов.

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«Я решил, параллельно с саммитом НАТО, предоставить Украине срочно необходимые ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов Бундесвера», — заявил Писториус.

Глава Минобороны Германии также обратился к другим участникам международной коалиции с призывом провести инвентаризацию собственных арсеналов и последовать этому примеру.

«Я отдаю себе отчет, что нелегко найти баланс между собственными потребностями в сфере безопасности и срочно необходимой поддержкой Украины. Но, пожалуйста, если вы сомневаетесь, принимайте решение в пользу Украины», — сказал Писториус.

Кроме Германии, поддержкой украинского неба занимается Великобритания, которая выделила пакет помощи на £100 миллионов, который также предусматривает поставки ракет для комплексов Patriot.

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Между тем, Европейская комиссия активизировала переговоры со странами-членами, которые имеют значительные запасы перехватчиков, в частности, с Грецией и Испанией. Их призывают поделиться ресурсами.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС выделит средства на закупку компонентов для украинской противовоздушной обороны.

Германия поможет Украине атаковать РФ

Напомним, Германия разрабатывает комплексный ответ РФ за диверсию с привлечением дронов в аэропорту Лейпциг-Галле, отведя ключевую роль в этом замысле Силам обороны Украины.

По данным Der Spiegel, в сентябре ФРГ планирует передать Киеву тысячи ударных дронов и дополнительные ракеты для систем ПВО IRIS-T, а команда канцлера Фридриха Мерца готовится предоставлять новые разведданные и помогать украинским военным с определением целей для ответных ударов по объектам на территории РФ.

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Кроме того, Бундестаг готовится расширить полномочия Федеральной разведывательной службы, позволив ей проводить активные кибероперации, изымать и уничтожать данные врага, а также осуществлять диверсии в цепях поставок.

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