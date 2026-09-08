Антициклон принесет в Украину летнюю погоду: где разжарит до +32 и когда развеется смог в Киеве

Смог в Киеве / © Associated Press

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В Украине 9 сентября преобладает солнечная и сухая погода, а температура на западе поднимется до +32°. В то же время в Киеве из-за слабого ветра пока будет сохраняться смог, однако уже в четверг ситуация должна улучшиться.

Об этом сообщила синоптика Наталка Диденко.

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Погода в Украине 9 сентября

Погоду над всей Украиной определяет антициклон область высокого атмосферного давления. Его влияние сохранится и в среду, 9 сентября, поэтому дожди не прогнозируют ни в одной области.

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Температура воздуха повысится еще на несколько градусов. В западных областях ожидается +27 ... +32°, в большинстве регионов - +24 ... +27°, а на востоке будет несколько свежее - +21 ... +23°.

В столице 9 сентября прогнозируется сухая, ясная и теплая погода. Воздух прогреется до +25…+27°.

Когда развеется смог в Киеве

В то же время Диденко отметила, что Киев затянуло дымом от пожаров, вызванных российскими атаками. Из-за антициклона, для которого характерны штиль или слабый ветер, рассеяние дыма пока будет незначительным.

Улучшение синоптик прогнозирует в четверг, 10 сентября. Тогда порывы западного и юго-западного ветра будут достигать 10–14 м/с, что должно помочь рассеять смог.

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По прогнозу Диденко, 9–10 сентября в Украине будет еще преобладать летняя погода с температурой до +32°. В дальнейшем воздух станет свежее, однако настоящего холода пока не ожидается.

Напомним, влияние скандинавского циклона повлекло за собой грозовые ливни и туманы, но в отдельных регионах удержится летняя жара до +30 градусов.

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