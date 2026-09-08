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Антициклон принесет в Украину летнюю погоду: где разжарит до +32 и когда развеется смог в Киеве
В Украине 9 сентября будет солнечно без дождей, а на западе температура поднимется до +32°.
В Украине 9 сентября преобладает солнечная и сухая погода, а температура на западе поднимется до +32°. В то же время в Киеве из-за слабого ветра пока будет сохраняться смог, однако уже в четверг ситуация должна улучшиться.
Об этом сообщила синоптика Наталка Диденко.
Погода в Украине 9 сентября
Погоду над всей Украиной определяет антициклон область высокого атмосферного давления. Его влияние сохранится и в среду, 9 сентября, поэтому дожди не прогнозируют ни в одной области.
Температура воздуха повысится еще на несколько градусов. В западных областях ожидается +27 ... +32°, в большинстве регионов - +24 ... +27°, а на востоке будет несколько свежее - +21 ... +23°.
В столице 9 сентября прогнозируется сухая, ясная и теплая погода. Воздух прогреется до +25…+27°.
Когда развеется смог в Киеве
В то же время Диденко отметила, что Киев затянуло дымом от пожаров, вызванных российскими атаками. Из-за антициклона, для которого характерны штиль или слабый ветер, рассеяние дыма пока будет незначительным.
Улучшение синоптик прогнозирует в четверг, 10 сентября. Тогда порывы западного и юго-западного ветра будут достигать 10–14 м/с, что должно помочь рассеять смог.
По прогнозу Диденко, 9–10 сентября в Украине будет еще преобладать летняя погода с температурой до +32°. В дальнейшем воздух станет свежее, однако настоящего холода пока не ожидается.
Напомним, влияние скандинавского циклона повлекло за собой грозовые ливни и туманы, но в отдельных регионах удержится летняя жара до +30 градусов.