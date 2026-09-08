Массированный удар по Киевщине: в Борисполе ранен двухлетний ребенок

В Борисполе маленькая девочка госпитализирована с осколочным ранением глаза / Иллюстративное фото

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Российская оккупационная армия совершила очередное жестокое нападение на гражданское население Киевской области . В результате массированного вражеского обстрела пострадали обычные люди, а многочисленные разрушения зафиксированы сразу в нескольких районах области.

О последствиях этого террора сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

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Ночной террор: массированная атака на регион

С вечера 7 сентября оккупационные войска начали массированно атаковать Киевщину реактивными беспилотниками, баллистикой и смертоносными ракетами. Под жестоким ударом снова оказались исключительно мирные населенные пункты и важная гражданская инфраструктура.

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В результате этой атаки ранения получила маленькая двухлетняя девочка в городе Борисполь. Во время взрывов ребенок получил крайне опасное осколочное ранение глаза .

«Страшно осознавать, что российские террористы продолжают бить по мирным людям и подвергать опасности наших детей», — эмоционально отреагировал чиновник.

Он добавил, что сейчас самой главной задачей остается скорейшее выздоровление маленькой пациентки.

Спасение жизни: медицинская помощь и безопасность

Пострадавшая девочка находится в сознании под пристальным наблюдением квалифицированного медицинского персонала. Ребенка оперативно госпитализировали в местную больницу, где врачи круглосуточно оказывают ему всю необходимую помощь.

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Чиновник подчеркнул, что страшно осознавать масштабы этого террора, однако власти призывают граждан непременно заботиться о собственной безопасности.

"Берегите себя и своих близких, во время воздушной тревоги обязательно находитесь в укрытиях ", - призвал Ткаченко.

Результаты атаки 8 сентября

В ночь 8 сентября российские войска атаковали Киевскую область реактивными дронами и ракетами разных типов. В результате этих массированных обстрелов разрушения получили сразу пять районов региона , а в Белой Церкви осколочные ранения получил местный житель.

В Броварском, Фастовском и Обуховском районах обломки повредили в общей сложности 7 частных домов и легковой автомобиль. В Бориспольском районе серьезные разрушения получили большое складское помещение, местное предприятие и семь грузовиков .

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В Белоцерковском районе вражеские снаряды изуродовали два многоквартирных дома, частный дом и несколько производственных помещений. Сейчас на всех местах ударов работают спасатели, которые помогают жителям и оперативно ликвидируют последствия обстрелов.

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