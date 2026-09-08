Пепелище вместо лекарств: россияне полностью уничтожили склад "Аптеки доброго дня" (фото)

Разрушение на складе компании «Аптека доброго дня» после атаки 3 сентября

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Российский обстрел 3 сентября уничтожил гигантский склад «Аптеки доброго дня» вместе с тоннами медикаментов для пациентов по всей стране.

Об этом сообщил директор по вопросам стратегического развития и инноваций компании «Аптека доброго дня» Сергей Горницкий.

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«Прошел первый шок от случившегося, и только сегодня мы можем говорить об этом вслух… Смотреть на фотографии нашего склада лекарственных средств до и после вражеской атаки 3 сентября — невыносимо больно», — написал Горницкий в Сети.

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По его словам, на первых опубликованных фотографиях видны результаты ежедневной работы компании — полностью заполненные стеллажи и коробки с медикаментами. После атаки от склада остались обгоревшие конструкции и руины.

Разрушение на складе компании «Аптека доброго дня» после атаки 3 сентября

Разрушение на складе компании «Аптека доброго дня» после атаки 3 сентября

Представитель «Аптеки доброго дня» подчеркнул, что в результате атаки был уничтожен значительный объем лекарственных средств.

«Сотни тонн медикаментов, которые так ожидали пациенты по всей стране для лечения самых разных болезней, уничтожены в мгновение ока», — написал он.

В то же время Горницкий отметил, что острейший шок уже прошел, и теперь команда сосредотачивается на том, чтобы возобновить работу и двигаться вперед.

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Напомним, 3 сентября российский удар также уничтожил один из крупнейших фармацевтических складов Украины — логистический комплекс «Биокон» в Бориспольском районе Киевщины. В результате атаки осколочные ранения получил мужчина. Были повреждены склады, админздание, магазин и МАФы.

В тот же день оккупанты нанесли два удара по складу фармацевтического гиганта «Тева» в Украине. Сотрудники не пострадали. Компания оценивает последствия атаки и делает все возможное, чтобы минимизировать перебои в снабжении и обеспечить пациентов необходимыми препаратами.

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