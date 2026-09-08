Згарище замість ліків: росіяни вщент знищили склад "Аптеки доброго дня" (фото)

Руйнування на складі компанії «Аптека доброго дня» після атаки 3 вересня / © Facebook-сторінка Сергія Горніцького

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Російський обстріл 3 вересня знищив гігантський склад «Аптеки доброго дня» разом із тоннами медикаментів для пацієнтів по всій країні.

Про це повідомив директор з питань стратегічного розвитку та інновацій компанії «Аптека доброго дня'' Сергій Горніцький.

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«Пройшов перший шок від того, що сталося, і лише сьогодні ми можемо говорити про це вголос… Дивитися на світлини нашого складу лікарських засобів до і після ворожої атаки 3 вересня — нестерпно боляче», — написав Горніцький у Мережі.

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За його словами, на перших опублікованих світлинах видно результати щоденної роботи компанії — повністю заповнені стелажі та коробки з медикаментами. Натомість після атаки від складу залишилися обгорілі конструкції та руїни.

Руйнування на складі компанії «Аптека доброго дня» після атаки 3 вересня / © Facebook-сторінка Сергія Горніцького

Руйнування на складі компанії «Аптека доброго дня» після атаки 3 вересня / © Facebook-сторінка Сергія Горніцького

Представник «Аптеки доброго дня'' наголосив, що внаслідок атаки було знищено значний обсяг лікарських засобів.

«Сотні тонн медикаментів, які так чекали пацієнти по всій країні для лікування найрізноманітніших хвороб, знищені за одну мить», — написав він.

Водночас Горніцький зазначив, що найгостріший шок уже минув, і тепер команда зосереджується на тому, щоб відновити роботу та рухатися вперед.

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Нагадаємо, 3 вересня російський удар також знищив один із найбільших фармацевтичних складів України — логістичний комплекс «Біокон» у Бориспільському районі Київщини. Унаслідок атаки осколкові поранення дістав чоловік. Було пошкоджено склади, адмінбудівлю, магазин і МАФи.

Того ж дня окупанти завдали двох ударів по складу фармацевтичного гіганта «Тева» в Україні. Співробітники не постраждали. Компанія оцінює наслідки атаки та робить усе можливе, щоб мінімізувати перебої в постачанні й забезпечити пацієнтів необхідними препаратами.

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