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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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26
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Атака РФ на Київ: кількість поранених ззросла, ще одна людина загинула

Кількість людей, які зазнали травм під час удару Росії по Києву, зросла.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Обстріл Києва 8 вересня

Обстріл Києва 8 вересня / © ДСНС

У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки. Станом на 15:20 відомо про 25 поранених.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

На жаль, також стало відомо про ще одну загиблу людину. Таким чином, загальна кількість жертв ворожої атаки у столиці зросла до трьох.

«Співчуття рідним та близьким», — зазначив Кличко.

Як ми писали, у ніч проти 8 вересня Росія масовано атакувала Київ дронами та балістичними ракетами. У кількох районах столиці пошкоджені житлові будинки, сталися пожежі. Спочатку повідомлялося про шістьох постраждалих, трьох із них госпіталізували. Рятувальникам під час ліквідації наслідків атаки вдалося врятувати 13 людей.

Зранку у Києві було підтверджено загибель двох людей, ще семеро постраждали внаслідок російської атаки. У столиці зафіксували руйнування та пожежі щонайменше у п’яти районах.

Пізніше кількість жертв російського удару зросла до трьох.

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