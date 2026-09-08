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Атака РФ на Київ: кількість поранених ззросла, ще одна людина загинула
Кількість людей, які зазнали травм під час удару Росії по Києву, зросла.
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки. Станом на 15:20 відомо про 25 поранених.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
На жаль, також стало відомо про ще одну загиблу людину. Таким чином, загальна кількість жертв ворожої атаки у столиці зросла до трьох.
«Співчуття рідним та близьким», — зазначив Кличко.
Як ми писали, у ніч проти 8 вересня Росія масовано атакувала Київ дронами та балістичними ракетами. У кількох районах столиці пошкоджені житлові будинки, сталися пожежі. Спочатку повідомлялося про шістьох постраждалих, трьох із них госпіталізували. Рятувальникам під час ліквідації наслідків атаки вдалося врятувати 13 людей.
Зранку у Києві було підтверджено загибель двох людей, ще семеро постраждали внаслідок російської атаки. У столиці зафіксували руйнування та пожежі щонайменше у п’яти районах.
Пізніше кількість жертв російського удару зросла до трьох.