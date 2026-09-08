Платье, вдохновленное кесаревым сечением: представительница Уганды поразила своим образом на "Мисс Мира-2026"

Тривиа Элле Мухоза / фото: instagram.com/k.e.e.sha

Реклама

Представляя Уганду на конкурсе красоты «Мисс Мира-2026», Тривиа Элле Мухоза появилась в необычном платье под названием The Layers of Life, созданном угандийской дизайнершей Кишей Абдаллой. Наряд стал своеобразной интерпретацией анатомии женского тела и процесса рождения ребенка.

Для Киши Абдаллы эта идея имела личное значение, ведь дизайнер недавно сама стала матерью, а во время работы над платьем для «Мисс Уганда» начала искать различные способы переосмыслить тему родов через призму моды.

Реклама

Тривиа Элле Мухоза / фото: instagram.com/k.e.e.sha

«У меня возникла безумная идея превратить простыни, через которые проходят во время родов, в платье от-кутюр», — рассказала Абдалла, объясняя замысел наряда.

Реклама

По её словам, возможность создать образ для представительницы Уганды, которая должна была выйти на сцену «Мисс Мира», вдохновила её на что-то «свежее, оригинальное и чрезвычайно вдохновенное».

Основой концепции стали семь слоев, через которые проходят во время кесарева сечения: кожа, подкожная жировая ткань, фасция, мышцы брюшной стенки, брюшина, матка и амниотический мешок. Дизайнер перенесла эту анатомическую последовательность в язык моды, использовав многослойную конструкцию, различные фактуры и плавное изменение цветов.

Платье выполнено из стрейч-сатина и тюля. Его приталенный силуэт дополняют асимметричный верх с одним открытым плечом и длинные струящиеся полотнища ткани. Оттенки плавно переходят от нежного персикового и золотого к коралловому, красному, бордовому и насыщенному винному. Особый эффект наряду придают жемчуг, стеклянные бусины и кристаллы, которые украшают отдельные слои и подчеркивают сложную структуру платья.

Тривиа Элле Мухоза / фото: instagram.com/k.e.e.sha

«Каждый цвет и каждый слой были подобраны так, чтобы отразить определенный этап, текстуру или переход в этой истории», — рассказала Абдалла.

Реклама

При этом цветовая гамма не должна символизировать оттенки кожи или расовую принадлежность. По замыслу автора, каждый цвет и слой отражает определенный этап, текстуру или переход в процессе зарождения новой жизни.

«В жизни нет цвета. Жизнь универсальна», — сказала дизайнер.

Новости партнеров

Новости партнеров