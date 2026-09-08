Он есть в каждом доме: этот недорогой материал может стать удобрением для почвы, но есть один нюанс

Бумажная мульча для грядок: как правильно использовать / © Pixabay

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Измельчённая бумага может заменить привычную мульчу в саду и помочь сохранить влагу в почве. Однако эксперты предупреждают: неправильное использование такого материала может создать проблемы для растений.

О преимуществах и недостатках мульчирования бумагой рассказали эксперт по растениям из Planta Элин Харрисон и главный садовник American Meadows Табар Гиффорд, сообщает издание Martha Stewart.

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По словам Гиффорда, измельчённая бумага действует примерно так же, как и другие виды органической мульчи. Она перекрывает сорнякам доступ к свету, замедляет испарение воды и помогает дольше поддерживать равномерную влажность почвы. Постепенно бумага разлагается и превращается в органическое вещество, которое может улучшать структуру почвы.

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Еще одно преимущество — доступность. Для мульчирования можно повторно использовать бумагу, которую в противном случае пришлось бы выбросить или отправить на переработку.

В чём опасность бумажной мульчи

Главной проблемой эксперты называют образование плотного слоя. Если насыпать слишком много измельчённой бумаги и она высохнет, материал может уплотниться. В таком случае вода будет хуже проникать в почву.

Кроме того, бумага разлагается значительно быстрее, чем некоторые другие виды мульчи, в частности древесная щепа, поэтому её придётся периодически обновлять.

Существует также риск временного дефицита доступного для растений азота. Харрисон пояснила, что микроорганизмы используют его в процессе разложения бумаги. Особенно это может быть заметно, если большое количество материала перемешать непосредственно с землёй. При тонком поверхностном слое проблема значительно меньше.

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Какую бумагу можно использовать в саду

Для мульчирования эксперт советует использовать обычную некрейдованную бумагу. Подойдут офисные листы, черно-белые газеты и коричневые бумажные пакеты.

В то же время от ламинированной и вощеной бумаги, а также от материалов с большим количеством краски лучше отказаться. Перед измельчением также необходимо удалить скрепки и клейкую ленту.

Оптимальная толщина бумажной мульчи — примерно 2,5–5 см. Задача состоит в том, чтобы покрыть поверхность земли, но не превратить бумагу в плотный слой, который будет препятствовать проникновению воды и воздуха.

Гиффорд также рекомендует использовать измельчённую бумагу вместе с компостом. Он обогащает почву азотом и полезными микроорганизмами, а бумага помогает удерживать влагу и сдерживать рост сорняков.

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В перспективе такая мульча обогащает почву органическим веществом. По словам эксперта, она может помочь разрыхлить тяжёлую глинистую почву и улучшить влагоудерживающую способность песчаной почвы. Кроме того, такая среда благоприятна для дождевых червей, присутствие которых является одним из показателей здоровой почвы.

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