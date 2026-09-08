Новые идеи США по миру: Украина готова к важному формату переговоров

США имеют новые предложения мира / © МИД Украины

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В Украине, а также в МИД уже ознакомлены с предложениями США после мирных переговоров в Киеве.

Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

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В МИД уже ознакомлены с предложениями США по миру

Георгий Тихий обратил внимание на сегодняшнюю атаку на столицу и добавил, что люди могли услышать «дипломатический мирный настрой» россиян.

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«То, что касается новых идей, да, действительно, мы в курсе, конечно, новых идей, определенных подходов, определенных новых элементов. Я по совершенно очевидным причинам не раскрою вам их публично, потому что дипломатия должна иметь какое-то пространство для работы. Продвинемся к трехстороннему формату. И я думаю, что там будет ясно, какие идеи выживут, какие идеи могут быть проработаны и действительно приблизить нас к завершению войны», — сказал Тихий.

Тихий подтвердил, что и у Украины, и у США есть новые идеи по приближению мира в Украине. Также он заявил, что изменилась реальность войны.

«С тех пор, когда обсуждались предыдущие планы, вы все прекрасно помните эти 28 пунктов, потом 20 пунктов, когда Украина убрала отдельные пункты, которые были неуместны. С тех пор изменилась реальность. Она изменилась на поле боя, она изменилась в небе над Украиной и Россией, поэтому, по нашему мнению, ну просто нужно какое-то обновление подходов».

Тихий отметил, что осознание новой реальности есть не только у Украины, но и у Соединенных Штатов Америки.

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Спикер МИД добавил, что Украина готова к возобновлению трехстороннего формата работы, и, по мнению специалистов МИД, именно формат встречи лидеров остается наиболее эффективным.

«Но будем следить за развитием событий, как с российской стороны будет ли готовность вообще в какой-то форме заходить».

Мирные переговоры: последние новости

Напомним, Украина, США и европейские партнеры договорились в ближайшее время провести новую встречу по завершению войны. Об этом Владимир Зеленский заявил после переговоров в Киеве с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также советниками руководителей Франции, Великобритании и Германии.

Локация предстоящей встречи еще не определена. Стороны обсудили возобновление переговорного процесса после визита американских посланцев в Москву, трехсторонний формат переговоров, гарантии безопасности, будущее украинской армии, «План процветания» и помощь для усиления ПВО и энергетики, в том числе поставки американского СПГ.

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Зеленский подчеркнул, что сложный территориальный вопрос должен решаться на уровне лидеров государств. Джаред Кушнер отметил, что США работают над «мирным пакетом» для формирования рамок длительного мира и подчеркнул, что американская сторона в Киеве и Москве не навязывала чужую позицию, а искала пути продвижения переговоров.

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