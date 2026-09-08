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Жителей призвали прятаться: в стране-соседке Украины объявили экстремальную тревогу
Местных жителей призывают оставаться в помещениях, не подходить к окнам и внешним стенам. По возможности рекомендуется перейти к подвалам или специальным укрытиям.
В Румынии объявили экстремальную воздушную тревогу в северной части уезда Яссы. Местные жители получили сообщение системы RO-Alert с предупреждением о возможном падении воздухообъектов.
Об этом сообщает bzi.ro со ссылкой на слова уездного префекта Яссы.
Румынские службы следят за беспилотником, который, по предварительной информации, движется со стороны Молдовы.
«Речь идет о дроне, который сейчас двигается со стороны Республики Молдова. Его направление — примерно к югу уезда Яссы, к северу уезда Васлуй. Это все, что я могу сказать. Ситуация находится под мониторингом», — заявил префект.
Ситуацию координирует префект Яссов во взаимодействии с румынским Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям (IGSU) и военными.
Жителей призвали скрываться
Предупреждение было разослано через RO-Alert. В сообщении людей призывали сохранять спокойствие и перейти в укрытие.
«Экстремальная тревога. Есть возможность падения некоторых объектов из воздушного пространства. Сохраняйте спокойствие. Спрячьтесь в подвалах или укрытиях гражданской защиты. Если укрытия нет, оставайтесь внутри дома, подальше от окон и наружных стен. Примерная продолжительность: 90 минут», — говорится в сообщении.
Румынские власти пока не уточнили, идет ли речь непосредственно о возможном падении самого беспилотника или его обломков. Также официально не сообщалось о падении каких-либо объектов на уездной территории.
В IGSU отметили, что заявления по ситуации должно делать Министерство национальной обороны Румынии.
Ситуация остается на контроле румынских служб.
Напомним, ранее неизвестный дрон пролетел через Молдову в Румынию после атаки РФ по Украине. 24 августа беспилотник со стороны Одесщины через 14 минут пересек Молдову и направился в Румынию, из-за чего Бухарест поднял в воздух истребители F-16 и вертолет.