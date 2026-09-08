Жителів закликали ховатися: у країні-сусідці України оголосили екстремальну тривогу

У Румунії попередили про дрон і можливе падіння об’єктів Фото: ілюстративне / © Associated Press

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У Румунії оголосили екстремальну повітряну тривогу в північній частині повіту Ясси. Місцеві жителі отримали повідомлення системи RO-Alert із попередженням про можливе падіння об’єктів із повітря.

Про це повідомляє bzi.ro із посиланням на слова префекта повіту Ясси.

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Румунські служби наразі стежать за безпілотником, який, за попередньою інформацією, рухається з боку Молдови.

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«Йдеться про дрон, який наразі рухається з боку Республіки Молдова. Його напрямок — приблизно на південь повіту Ясси, на північ повіту Васлуй. Наразі це все, що я можу сказати. Ситуація перебуває під моніторингом», — заявив префект.

Ситуацію координує префект Яссів у взаємодії з румунським Генеральним інспекторатом з надзвичайних ситуацій (IGSU) та військовими.

Жителів закликали ховатися

Попередження було розіслане через систему RO-Alert. У повідомленні людей закликали зберігати спокій та перейти в укриття.

«Екстремальна тривога. Існує можливість падіння деяких об’єктів із повітряного простору. Зберігайте спокій. Сховайтеся у підвалах або укриттях цивільного захисту. Якщо укриття немає, залишайтеся всередині будинку, подалі від вікон і зовнішніх стін. Орієнтовна тривалість: 90 хвилин», — йдеться у повідомленні.

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Румунська влада поки не уточнила, чи йдеться безпосередньо про можливе падіння самого безпілотника або його уламків. Також офіційно не повідомлялося про падіння будь-яких об’єктів на території повіту.

В IGSU зазначили, що заяви щодо ситуації має робити Міністерство національної оборони Румунії.

Ситуація залишається на контролі румунських служб.

Нагадаємо, раніше невідомий дрон пролетів через Молдову до Румунії після атаки РФ по Україні. 24 серпня безпілотник із боку Одещини за 14 хвилин перетнув Молдову та попрямував до Румунії, через що Бухарест підняв у повітря винищувачі F-16 і гелікоптер.

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