Кремль взявся за шляхи України до Європи: що стоїть за серією ударів на кордоні з Молдовою

Кремль. / © Pixabay

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Російська Федерація дедалі частіше атакує кордон України з Молдовою. Москва посилює удари по прикордонній інфраструктурі вздовж ключових маршрутів, які Київ використовує для імпорту та експорту з Європою.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики зауважують, що протягом серпня 2026-го атаки прикордоння стали частішими. У ДПСУ повідомили, що лише від 20 серпня РФ тричі завдавала ударів по переходах уздовж кордону між Молдовою та Одеською областю.

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Від кінця липня російські війська завдали ударів по мостах Затока та Маякий (на південний захід і захід від Одеси, а також по прикордонних переходах Виноградівка-Вулканешти, Рені-Джурджулешти і Табаки (на північний захід від Ізмаїла).

Окрім того, окупанти завдають ударів по транспортній і прикордонній інфраструктурі України, щоб порушити міжнародні наземні лінії сполучення з Молдовою.

«Російські війська все частіше атакують морські комунікації у цьому районі, щоб більше порушити наземні експортні маршрути України на тлі паралельної кампанії проти портової інфраструктури — з метою запобігання експорту українського зерна та загалом погіршення стану української економіки», — йдеться у звіті.

Також в ISW наголошують, що Москва посилює ці удари в межах подвійних зусиль, спрямованих як на ізоляцію України від Європи, так і на погіршення здатності країни експортувати зерно і товари. Крім того, Росія прагне створити атмосферу небезпеки, щоб відмовити Молдову, Румунію і інших міжнародних перевізників від використання цих переходів.

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«Російські війська використовують удари вздовж українсько-молдовського кордону для досягнення ширших політичних ефектів. Військове керівництво РФ все частіше використовує такі атаки — як тактику залякування, спрямовану на створення враження, що вступ Молдови до будь-яких західних структур стає для цих структур зобов’язанням», — зауважують аналітики.

Американські фахівці зауважують, що ці російські удари посилюють регіональні політичні та комерційні ризики, бо Москва прагне стримати Румунію та Молдову від підтримки України.

«Росія все більше усвідомлює ризик, який становлять удари в прикордонних районах, і все частіше використовує їх для перевірки реакції Молдови та НАТО на вторгнення та їхньої протиповітряної оборони, водночас нормалізуючи ці порушення», — зауважують в ISW.

Нагадаємо, вночі 27 серпня під час російської атаки по Україні кілька безпілотників прорвалися до Молдови. За інформацією Служби повітряних операцій армії, було виявлено п’ять випадків несанкціонованого перетину дронами повітряного простору країни.

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Президентка Майя Санду засудила проліт дроніа над повітряним простором країни. Зауважимо, це сталося за кілька годин до початку святкування дня незалежності, який у Молдові відзначають 27 серпня). Вона назвала ці інциденти «залякуванням».

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