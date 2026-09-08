Шоколадний пиріг із кокосово-сирною начинкою: рецепт смачного десерту

Шоколадний пиріг із кокосово-сирною начинкою tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

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Якщо хочеться домашньої випічки, проте без складних кремів і десятків етапів, цей пиріг стане чудовим варіантом, про рецепт якого розповіли на сторінці Готуємо_в_Кайф. Усередині пухкого шоколадного тіста ховаються кульки з кисломолочного сиру та кокосової стружки — виходить ніжна начинка з приємним контрастом текстур.

Шоколадний пиріг із кокосово-сирною начинкою tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Інгредієнти

Для шоколадного тіста

яйця — 3 шт.

білок — 1 шт.

цукор — 120 г

борошно — 100 г

какао — 20 г

розпушувач — 1 ч. л

рослинна олія — 3 ст. л

сіль — дрібка

Для кокосово-сирної начинки

кисломолочний сир — 300 г

жовток — 1 шт.

цукор — 70 г

кокосова стружка — 80 г

Шоколадний пиріг із кокосово-сирною начинкою tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Приготування

Спочатку приготуйте начинку, змішайте кисломолочний сир, жовток, цукор і кокосову стружку до однорідної маси. Сформуйте з неї невеликі кульки. Для тіста збийте яйця, білок, цукор і дрібку солі. Додайте олію, а потім просіяне борошно, какао та розпушувач. Обережно перемішайте до однорідності. Форму для випікання застеліть пергаментом або змастіть олією. Викладіть на дно сирно-кокосові кульки та залийте їх шоколадним тістом. Випікайте пиріг у розігрітій до 180°C духовці приблизно 35–45 хв. Готовність перевірте дерев’яною шпажкою, вона має виходити з тіста без сирих слідів. Перед подаванням дайте пирогу трохи охолонути, так начинка краще триматиме форму.

Насичене шоколадне тісто чудово поєднується з ніжною кокосово-сирною начинкою, а сама випічка не потребує складного декору чи особливих кулінарних навичок. Ідеальний варіант до чаю, коли хочеться чогось по-справжньому домашнього.

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