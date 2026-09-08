- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 176
- Час на прочитання
- 2 хв
Шоколадний пиріг із кокосово-сирною начинкою: рецепт смачного десерту
Шоколадне тісто, ніжний сир і ароматна кокосова стружка — цей десерт має ефектний вигляд і готується напрочуд легко.
Якщо хочеться домашньої випічки, проте без складних кремів і десятків етапів, цей пиріг стане чудовим варіантом, про рецепт якого розповіли на сторінці Готуємо_в_Кайф. Усередині пухкого шоколадного тіста ховаються кульки з кисломолочного сиру та кокосової стружки — виходить ніжна начинка з приємним контрастом текстур.
Інгредієнти
Для шоколадного тіста
яйця — 3 шт.
білок — 1 шт.
цукор — 120 г
борошно — 100 г
какао — 20 г
розпушувач — 1 ч. л
рослинна олія — 3 ст. л
сіль — дрібка
Для кокосово-сирної начинки
кисломолочний сир — 300 г
жовток — 1 шт.
цукор — 70 г
кокосова стружка — 80 г
Приготування
Спочатку приготуйте начинку, змішайте кисломолочний сир, жовток, цукор і кокосову стружку до однорідної маси.
Сформуйте з неї невеликі кульки.
Для тіста збийте яйця, білок, цукор і дрібку солі.
Додайте олію, а потім просіяне борошно, какао та розпушувач.
Обережно перемішайте до однорідності.
Форму для випікання застеліть пергаментом або змастіть олією.
Викладіть на дно сирно-кокосові кульки та залийте їх шоколадним тістом.
Випікайте пиріг у розігрітій до 180°C духовці приблизно 35–45 хв.
Готовність перевірте дерев’яною шпажкою, вона має виходити з тіста без сирих слідів.
Перед подаванням дайте пирогу трохи охолонути, так начинка краще триматиме форму.
Насичене шоколадне тісто чудово поєднується з ніжною кокосово-сирною начинкою, а сама випічка не потребує складного декору чи особливих кулінарних навичок. Ідеальний варіант до чаю, коли хочеться чогось по-справжньому домашнього.