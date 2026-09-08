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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
2 хв

Шоколадний пиріг із кокосово-сирною начинкою: рецепт смачного десерту

Шоколадне тісто, ніжний сир і ароматна кокосова стружка — цей десерт має ефектний вигляд і готується напрочуд легко.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Шоколадний пиріг із кокосово-сирною начинкою tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Шоколадний пиріг із кокосово-сирною начинкою tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Якщо хочеться домашньої випічки, проте без складних кремів і десятків етапів, цей пиріг стане чудовим варіантом, про рецепт якого розповіли на сторінці Готуємо_в_Кайф. Усередині пухкого шоколадного тіста ховаються кульки з кисломолочного сиру та кокосової стружки — виходить ніжна начинка з приємним контрастом текстур.

Шоколадний пиріг із кокосово-сирною начинкою tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Шоколадний пиріг із кокосово-сирною начинкою tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Інгредієнти

Для шоколадного тіста

  • яйця — 3 шт.

  • білок — 1 шт.

  • цукор — 120 г

  • борошно — 100 г

  • какао — 20 г

  • розпушувач — 1 ч. л

  • рослинна олія — 3 ст. л

  • сіль — дрібка

Для кокосово-сирної начинки

  • кисломолочний сир — 300 г

  • жовток — 1 шт.

  • цукор — 70 г

  • кокосова стружка — 80 г

Шоколадний пиріг із кокосово-сирною начинкою tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Шоколадний пиріг із кокосово-сирною начинкою tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Приготування

  1. Спочатку приготуйте начинку, змішайте кисломолочний сир, жовток, цукор і кокосову стружку до однорідної маси.

  2. Сформуйте з неї невеликі кульки.

  3. Для тіста збийте яйця, білок, цукор і дрібку солі.

  4. Додайте олію, а потім просіяне борошно, какао та розпушувач.

  5. Обережно перемішайте до однорідності.

  6. Форму для випікання застеліть пергаментом або змастіть олією.

  7. Викладіть на дно сирно-кокосові кульки та залийте їх шоколадним тістом.

  8. Випікайте пиріг у розігрітій до 180°C духовці приблизно 35–45 хв.

  9. Готовність перевірте дерев’яною шпажкою, вона має виходити з тіста без сирих слідів.

  10. Перед подаванням дайте пирогу трохи охолонути, так начинка краще триматиме форму.

Насичене шоколадне тісто чудово поєднується з ніжною кокосово-сирною начинкою, а сама випічка не потребує складного декору чи особливих кулінарних навичок. Ідеальний варіант до чаю, коли хочеться чогось по-справжньому домашнього.

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