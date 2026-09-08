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Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 9 вересня?

День тонкої, але сприятливої для людини енергетики, яка сприяє будь-яким — але обов’язково творчим і добрим — справам. Максимально успішними, як правило, виявляються дії, пов’язані із землею — у такі дні можна й потрібно, як радить народна мудрість, садити дерева й зводити будинки, а звідти вже недалеко до народження дитини — або хоча б розпочинати цей процес. З оточенням бажано зберігати спокійні та доброзичливі стосунки, що не допускають ані дрібних суперечок, ані серйозних конфліктів, оскільки це може порушити гармонію світового простору, що панує навколо нас цього дня.

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Телець

Тельцям, які й так не є особливо активними та діяльними людьми, цього дня варто підняти ці свої якості на новий рівень: чим менше вони рухатимуться — зокрема й у буквальному сенсі — цього дня, тим краще — як для них самих, так і для оточення, яке зможе не побоюватися їхніх незручних — а тому часто таких, що призводять до неприємностей, — вчинків.

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У результаті один день такого — пасивного — відпочинку можна буде прирівняти до тижневої відпустки і, завдяки йому, запастися енергією на довгий час наперед.

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