Топ-5 осінніх трендів для жінок 50+ років: що обирати вже зараз / © Getty Images

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Осінь створена для красивих образів: фактурний трикотаж, глибокі відтінки, пальта, жакети та багатошаровість нарешті повертаються у щоденний гардероб. І якщо раніше здавалося, що після 50 років варто уникати модних експериментів, сучасний стиль говорить зовсім протилежне, про це розповіло видання Hello!.

За словами стилістки Сюзанн Берні, саме восени максимально красиво розкривається багатошаровість. А коли ви знаєте особливості своєї фігури, кольори, які вам пасують, і бренди, які відповідають вашому способу життя, можна легко створювати актуальні образи без гонитви за кожним трендом.

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Нові осінні кольори

Найпростіший спосіб оновити гардероб — додати кольору. Цієї осені у моді поєднуються природні, глибокі відтінки та яскраві акценти. Серед головних:

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бордовий

мокко

шоколадний

палена сієна

мохово-зелений

Вони мають благородний вигляд, легко комбінуються між собою та додають образу тепла. А якщо хочеться чогось сміливішого, обирайте:

ліловий

яскраво-зелений

бірюзовий

помаранчевий

червоний.

Необов’язково вдягатися в один яскравий колір з ніг до голови, достатньо сумки, светра, пальта чи шарфа. Наприклад, мохово-зелена сорочка чудово заграє з помаранчевою сумкою, а червоний светр можна носити під нейтральним жакетом.

Багатошаровість

Багатошаровість — один із найпрактичніших осінніх трендів. Вона не лише допомагає адаптуватися до мінливої погоди, а й робить образ цікавішим. Спробуйте поєднувати сорочку чи блузку, трикотажний жилет і об’ємний жакет.

Особливо ефектний вигляд матимуть речі з різними фактурами, наприклад, вовняний жилет поверх легкої блузки. Таку комбінацію легко адаптувати під настрій. З джинсами вона стане невимушеною, а з класичними штанами елегантнішою. І кожну річ можна носити окремо, тому це ще й чудова формула для практичного гардероба.

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Вельвет

Ретро знову у моді і цього разу у вигляді вельвету. Фактурна тканина асоціюється із 1970-ми, проте сучасний крій робить її актуальною та універсальною. Особливо вдалий вигляд мають вельветові штани широкого крою у темно-коричневих або горіхових відтінках. Їх можна носити з лоферами для зібраного образу чи зі стильними кросівками, якщо хочеться додати невимушеності.

Головне — обирати силует, у якому вам комфортно. Правильно підібраний крій здатен зробити навіть ретро-річ сучасною.

Акцентний ремінь

Цієї осені ремінь більше не просто функціональна деталь, він стає повноцінним акцентом образу. Стилістка радить звернути увагу на:

виразні пряжки

фактурні матеріали

анімалістичні принти

Ремінь можна пов’язати поверх жакета, підкреслити ним талію сукні чи просто додати до джинсів. Це маленька деталь, яка здатна повністю змінити знайомий образ, особливо якщо базовий гардероб здається трохи нудним.

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Зручне взуття, яке має стильний вигляд

Комфорт остаточно перестав бути ворогом моди, тож цієї осені стилістка радить зробити ставку на кросівки та лофери. Кросівки можуть бути яскравими, незвичайними, з цікавою фактурою та зовсім не обов’язково, щоб вони ідеально збігалися за кольором з одягом. Навпаки, саме вони можуть стати головним акцентом образу.

Для елегантніших комплектів чудово підійдуть лофери. Вони легко поєднуються з широкими штанами, джинсами, сукнями та спідницями, тому їх можна назвати однією з найуніверсальніших купівель сезону.

Стиль після 50 не потребує суворих правил, лише впевненості та цікавості до нового. Сюзанн Берні радить не боятися заглядати у колекції брендів, які раніше здавалися «не за віком». Просто обирайте речі вибірково та залишайте у гардеробі лише те, що справді вам пасує.

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