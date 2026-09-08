Король Фредерік X таємно відвідав свою матір-королеву в госпіталі: що відомо про її здоров’я

Король Фредерік X та королева Маргрете II / © Getty Images

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У неділю данський королівський дім оголосив, що королева Маргрете була госпіталізована до лікарні Рігсхоспіталет у Копенгагені, що завадило їй бути присутньою на похороні короля Норвегії Гаральда, який відбудеться завтра, 9 вересня.

І хоча останнім часом офіційних заяв не було, таємний візит короля Фредеріка до матері під час її госпіталізації розкрив нові подробиці про її здоров'я.

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Королева Маргрете II / © Данська королівська родина/Instagram

Відомо, що Маргрете відчувала себе погано і що після обстеження лікарі виявили нове скупчення крові в ділянці стегна, де вона деякий час тому перенесла операцію, а також легке зневоднення. Обидва захворювання лікуються, і, згідно з офіційною заявою, колишня королева перебуває у гарному настрої, враховуючи обставини.

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Інформації мало, але вона вселяє впевненість у здоров'ї королеви Маргрете II, госпіталізація якої знову викликала побоювання щодо її самопочуття. Але на даний момент це єдина доступна інформація, окрім офіційної заяви, яка вказує на те, що королева реагує на лікування та залишиться у лікарні під наглядом наступного тижня.

Король Фредерік X та королева Маргрете II / © Getty Images

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