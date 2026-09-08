Король Фредерик X тайно навестил свою мать-королеву в госпитале: что известно о ее здоровье

Король Фредерик X и королева Маргрете II / © Getty Images

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В воскресенье датский королевский дом объявил, что королева Маргрете была госпитализирована в больницу Ригсхоспиталет в Копенгагене, что помешало ей присутствовать на похоронах короля Норвегии Харальда, которые состояться завтра, 9 сентября.

И хотя в последние часы официальных заявлений не было, тайный визит короля Фредерика к матери во время ее госпитализации раскрыл новые подробности о ее здоровье.

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Королева Маргрете II / © Датская королевская семья/Instagram

Известно, что Маргрете чувствовала себя плохо и что после обследования врачи обнаружили новое скопление крови в области бедра, где она некоторое время назад перенесла операцию, а также легкое обезвоживание. Оба заболевания лечатся, и, согласно официальному заявлению, бывшая королева находится в хорошем настроении, учитывая обстоятельства.

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Информации мало, но она вселяет уверенность в здоровье королевы Маргрете II, госпитализация которой вновь вызвала опасения по поводу ее самочувствия. Но на данный момент это единственная доступная информация, помимо официального заявления, которое указывает на то, что королева реагирует на лечение и останется в больнице под наблюдением на следующей неделе.

Король Фредерик X и королева Маргрете II / © Getty Images

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