86-летняя королева Маргрете II снова оказалась в больнице

Королева Маргрете II / © Associated Press

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Мать короля Фредерика X попала в больницу Копенгагенского университета, где ей диагностировали новый тромб в области бедра и легкое обезвоживание.

По сообщениям датского королевского дворца ожидается, что Ее Величество королева Маргрете II пробудет в больнице несколько дней. К сожалению, из-за проблем со здоровьем королева не сможет присутствовать на похоронах короля Норвегии Харальда V в Осло, которые состояться в среду, 9 сентября.

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Королева Маргрете II / © Associated Press

Три месяца назад Ее Величество впервые появилась на публике после предыдущих госпитализаций. Тогда ее госпитализация была связана с стенокардией, по поводу которой ей провели ангиопластику. Всего через несколько дней ей пришлось вернуться в Ригсхоспитал в Копенгагене из-за большого тромба в бедре, образовавшегося в результате предыдущего падения.

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