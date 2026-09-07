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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 7-9 сентября
В ближайшее время ожидается повышение солнечной активности.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 7-9 сентября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и воздействие на людей и технику.
В понедельник, 7 сентября, ожидается низкая солнечная активность. Геомагнитная обстановка будет преимущественно спокойной — магнитных волнений и бурь в этот день не прогнозируется.
Однако уже во вторник, 8 сентября, ситуация изменится. Солнечная активность заметно повысится, что может привести к магнитной буре с К-индексом 5, соответствующей красному уровню геомагнитной активности. Такая буря может ощущаться метеозависимыми людьми и сопровождаться ухудшением самочувствия.
В среду, 9 сентября, солнечная активность также останется повышенной.
Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.