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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Магнитная буря 5 сентября: что известно

По предварительным данным, геомагнитные условия будут в общем-то спокойными.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В субботу, 5 сентября, ожидается слабая солнечная активность. Магнитная буря будет зеленого уровня — К-индекс 1,7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Геомагнитная активность должна оставаться спокойной в течение следующих нескольких дней, прежде чем придет высокоскоростной поток. Он может привести к некоторым активным периодам на следующей неделе.

Магнитная буря 5 сентября. Фото: Мeteoagent

Магнитная буря 5 сентября. Фото: Мeteoagent

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей как за несколько дней до начала, так и за несколько дней после окончания.

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