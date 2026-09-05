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Магнитная буря 5 сентября: что известно
По предварительным данным, геомагнитные условия будут в общем-то спокойными.
В субботу, 5 сентября, ожидается слабая солнечная активность. Магнитная буря будет зеленого уровня — К-индекс 1,7.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Геомагнитная активность должна оставаться спокойной в течение следующих нескольких дней, прежде чем придет высокоскоростной поток. Он может привести к некоторым активным периодам на следующей неделе.
Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей как за несколько дней до начала, так и за несколько дней после окончания.
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