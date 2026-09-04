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Магнитная буря 4 сентября: чего ожидать от солнечной активности
По данным ученых, солнечная активность остается низкой.
В Украине в пятницу, 4 сентября, ожидается очень слабая активность Солнца. К-индекс магнитной бури будет 1,7 — это зеленый уровень.
Об этом сообщает meteoagent и Британская геологическая служба.
Ожидается, что геомагнитная активность будет спокойна в следующие несколько дней. За последние 24 часа произошло два взрыва корональной массы. Одна из них, связанная со вспышкой M3 вблизи восточного края, не должна повлиять на Землю.
Заметим, метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Нездоровы могут беременные, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.