Магнитная буря 4 сентября: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © Credits

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В Украине в пятницу, 4 сентября, ожидается очень слабая активность Солнца. К-индекс магнитной бури будет 1,7 — это зеленый уровень.

Об этом сообщает meteoagent и Британская геологическая служба.

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Ожидается, что геомагнитная активность будет спокойна в следующие несколько дней. За последние 24 часа произошло два взрыва корональной массы. Одна из них, связанная со вспышкой M3 вблизи восточного края, не должна повлиять на Землю.

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Магнитная буря 4 сентября. Фото: Meteoagent.

Заметим, метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Нездоровы могут беременные, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.

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