Китайский гороскоп / © AP

Реклама

После 4 сентября 2026 года жизнь четырёх представителей восточного зодиака начнёт стремительно возвращаться в гармоничное русло. Символика пятницы — День получения Металлической Змеи, который приходится на месяц Огненной Обезьяны и год Огненного Коня.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Реклама

Такие дни традиционно несут в себе явные признаки открытия новых перспектив. Влияние стихии Металла наделяет избранные знаки особой стойкостью и стремлением действовать взвешенно и безошибочно.

Реклама

Бык . Трудолюбивым и последовательным Быкам, привыкшим держать высокий темп, станет тесно в привычных рамках. Несмотря на усталость от ежедневного графика, у них появится острая потребность в интеллектуальном вызове. Субъективное ощущение застоя подтолкнет их к решительным действиям: Быки готовы вложить время в новые знания — через онлайн-курсы или очные занятия. Они не будут ждать благоприятных обстоятельств, а сами станут движущей силой собственных перемен уже с этой пятницы.

Петух . Привыкнув полагаться только на собственные силы и держать всё под контролем, Петухи столкнутся с необходимостью отложить гордость в сторону. Для достижения важной цели им придётся перебороть себя и обратиться за поддержкой — посоветоваться с партнёрами или попросить ресурсы у близких. Несмотря на внутренний дискомфорт, этот шаг оправдает себя на 100% и позволит сдвинуть с мертвой точки важный проект.

Обезьяна. Для Обезьян ключом к успеху станет отказ от бесконечного анализа и сомнений. Перестав искать скрытые подтексты и копаться в причинах прошлых событий, они смогут закрыть старые дела. Решение нерешенных вопросов и выход из замкнутого круга принесут чувство облегчения и откроют путь к новым достижениям.

Змея Представители этого знака созреют для кардинальных перемен в личной жизни. Осознавая все риски и частичную утрату независимости, Змеи сознательно выберут командную игру вместо одиночества. Это не будет спонтанным порывом: решение будет сопровождаться четким планированием, серией важных разговоров и подготовкой к серьёзным шагам — от совместного проживания до предложения руки и сердца.

Напомним, что астрологи предупреждают: 4 сентября 2026 года — день, благоприятный для любых — прежде всего профессиональных — начинаний.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

Новости партнеров

Новости партнеров