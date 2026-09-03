Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 4 сентября

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 4 сентября?

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Луна рассказывает

Нынешний день, как правило, приводит к пробуждению мощной физической и моральной силы. Можно — и нужно! — активно действовать, разрушая старое ради нового, сносить отжившее свое «здание» до основания, чтобы на его фундаменте построить что-то более перспективное.

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Луна рекомендует

Новый проект, начатый в это время, будет обречен на успех, поэтому не стоит медлить с работой над ним: чем раньше мы ее начнем, тем быстрее и успешнее он будет продвигаться. Нужно быть внимательным к людям, которые — вольно или невольно — окажутся в это время в круге нашего общения: возможно, среди них окажется тот, кого мы давно ищем.

Луна предостерегает

Начиная работу над новым проектом, нужно тщательно взвесить свои силы — как физические, так и моральные: важно понять, сможем мы довести его до победного конца или сдадимся и бросим на полпути. Нельзя обижать окружающим колкими шуточками и едкими замечаниями: обидеть человека будет легко, а вот загладить перед ним свою вину — не так просто, как покажется на первый взгляд.

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