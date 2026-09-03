Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 4 вересня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

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Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 4 вересня?

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Місяць розповідає

Цей день, як правило, пробуджує потужну фізичну та моральну силу. Можна — і треба! — активно діяти, руйнуючи старе заради нового, зносити свою «будівлю», що віджила своє, дощенту, щоб на її фундаменті збудувати щось більш перспективне.

Місяць рекомендує

Новий проєкт, розпочатий у цей час, буде приречений на успіх, тому не варто зволікати з роботою над ним: чим раніше ми її розпочнемо, тим швидше й успішніше він розвиватиметься. Потрібно бути уважними до людей, які — свідомо чи несвідомо — опиняться в цей час у колі нашого спілкування: можливо, серед них виявиться той, кого ми давно шукаємо.

Місяць застерігає

Починаючи роботу над новим проєктом, потрібно ретельно зважити свої сили — як фізичні, так і моральні: важливо зрозуміти, чи зможемо ми довести його до переможного кінця, чи здамося й кинемо на пів дорозі. Не можна ображати оточення уїдливими жартами та різкими зауваженнями: образити людину буде легко, а от загладити перед нею свою провину — не так просто, як здається на перший погляд.

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