Чому їжа в літаку має інший смак: вчені назвали несподівану причину

Як політ змінює смак їжі та які продукти смакують краще / © Associated Press

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Їжа в літаку може здаватися незвичною, хоча на землі той самий продукт сприймається цілком нормально. Науковці пов’язують цей ефект одразу з кількома особливостями польоту — від постійного шуму двигунів до тиску всередині салону.

Про це повідомило видання LADBible.

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Одним із чинників виявився звук. Професор Оксфордського університету, експериментальний психолог Чарльз Спенс ще 2014 року досліджував, як шум впливає на сприйняття їжі.Гучне фонове звучання, характерне для літака, здатне послаблювати відчуття солодкого. Тому, наприклад, солодкий газований напій у небі може сприйматися не так, як зазвичай.

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Але цей ефект працює не однаково для всіх смаків. Умамі — пікантний смак, характерний, зокрема, для помідорів, грибів і пармезану, — за таких умов, навпаки, може відчуватися виразніше. Саме тому ці продукти пропонували враховувати під час розроблення меню для пасажирів.

На сприйняття їжі впливає навіть частота звуку. В інших експериментах Спенс разом із колегами встановив, що високі звуки здатні підсилювати відчуття солодкого, тоді як низькі пов’язували з гірким смаком. Значення має й те, які звуки видає сама їжа під час споживання, зокрема її хрускіт.

Деякі авіакомпанії намагалися використати ці особливості на практиці. У Скандинавії та Гонконзі пасажирам подавали спеціально розроблене пиво, смакові характеристики якого мали краще проявлятися на великій висоті. А British Airways 2014 року пропонувала спеціальний плейлист, які можна було слухати під час їжі.

Утім, справа не лише у звуках. Колишня стюардеса Менді Сміт розповіла, що зміни смакових відчуттів під час польоту пов’язані також із тиском у салоні літака.

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«Справа не в їжі, а в тому, що у повітрі ваші смакові рецептори працюють інакше. Тиск у салоні впливає на весь організм, навіть на смакові рецептори. Це впливає на всі ваші шлункові розлади, на мозок і на все інше. І, звичайно, це впливає й на смакові рецептори», — зазначила бортпровідниця

Подібне пояснення наводив і директор із бортового харчування та роздрібної торгівлі American Airlines Расс Браун. У розмові з BBC він зазначав, що в салоні під тиском люди слабше відчувають солоні та солодкі смаки.

Нагадаємо, в США літак авіакомпанії Delta Air Lines був змушений екстрено повернутися до аеропорту вильоту всього через чотири хвилини після старту через різке погіршення здоров’я пілота.

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