Синди Кроуфорд в шелковой блузке и кожаных брюках сходила на ужин

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

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60-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х Синди Кроуфорд опубликовала новое фото в своем Instagram. Она была запечатлена в стильном образе.

Синди позировала в шоколадной шелковой блузке и шоколадных кожаных брюках. Свой образ супермодель дополнила замшевыми ботильонами в тон.

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Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Судя по подписи на фото, в таком виде Кроуфорд отправилась на ужин. Выглядит звезда потрясающе.

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Отметим, Синди Кроуфорд — одна из самых узнаваемых и высокооплачиваемых представительниц «золотой эры супермоделей» наряду с Наоми Кэмпбелл, Клаудией Шиффер и др. Начала свою модельную карьеру достаточно рано: когда ей было 16 лет, ее фотография, сделанная случайно в подростковом возрасте, попала в местную газету. Ее заметили и пригласили поучаствовать в конкурсе модельного агентства. Она стала финалисткой и сразу подписала свой первый модельный контракт. В 1986-м переехала в Нью-Йорк и полностью посвятила себя модельному бизнесу. В свои 60 лет Кроуфорд не планирует останавливаться, а продолжает сниматься в рекламе и для глянца.

Ранее, напомним, Синди Кроуфорд похвасталась стройной фигурой в спортзале.

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