Росіяни атакували міст / © Getty Images

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Російські війська атакували Північний міст у Києві, через що довелося тимчасово обмежити рух переправою.

Повідомляється, що утворився затор з Троєщини у бік Півночного мосту.

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Через перекриття Північного мосту затримується рух низки автобусів і тролейбусів, а деякі автобуси курсують за зміненим маршрутом.

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Виникли затримки в русі автобусів № 21, 73, 101, 114 та тролейбусів № 29, 30, 31, 47.

За даними КМДА, автобуси № 21, 73 та 101 тимчасово прямують за зміненим маршрутом. Вони курсують через Подільський мостовий перехід, станцію метро Поштова площа та Європейську площу.

РФ поцілила по Північному мосту — що відомо

Російські війська не припиняють ударів по мостах у Києві через річку Дніпро. Як повідомив зранку суботи, 3 жовтня, мер української столиці Віталій Кличко, цього разу зафіксовано влучання у Північний міст.

«Влучання в Північний міст. Екстрені служби прямують на місце», — повідомив міський голова.

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Згодом він поінформував, що на мосту пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Рух мостом із лівого на правий берег наразі перекрили.

Цей автомобільний міст поєднує правобережні райони столиці із житловими масивами Райдужний, Вигурівщина-Троєщина та Воскресенка. Він також є пам’яткою архітектури.

Дата публікації 08:38, 03.10.26 Кількість переглядів 4 У Києві перекрили Південний міст, в місті затори

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