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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве — транспортный коллапс из-за ситуации с мостом (видео)

После удара российских оккупантов по Северному мосту Киев сковали масштабные пробки.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В Киеве — транспортный коллапс из-за ситуации с мостом (видео)

© Getty Images

Российские войска атаковали Северный мост в Киеве, из-за чего пришлось временно ограничить движение по переправе.

Сообщается, что образовалась пробка из Троещины в сторону Северного моста.

Из-за перекрытия Северного моста задерживается движение ряда автобусов и троллейбусов, а некоторые автобусы курсируют по измененному маршруту.

Возникли задержки в движении автобусов №21, 73, 101, 114 и троллейбусов №29, 30, 31, 47.

По данным КГГА, автобусы № 21, 73 и 101 временно следуют по измененному маршруту. Они курсируют через Подольский мостовой переход, станцию метро «Почтовая площадь» и Европейскую площадь.

РФ ударила по Северному мосту — что известно

Российские войска не прекращают удары по мостам в Киеве через реку Днепр. Как сообщил утром субботы, 3 октября, мэр украинской столицы Виталий Кличко, на этот раз зафиксировано попадание в Северный мост.

«Попадания в Северный мост. Экстренные службы направляются на место», — сообщил мэр.

Впоследствии он сообщил, что на мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту с левого на правый берег перекрыли.

Этот автомобильный мост объединяет правобережные районы столицы с жилыми массивами Радужный, Выгуровщина-Троещина и Воскресенка. Он также является памяткой архитектуры.

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