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- Шоу-бизнес
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Сидели в первом ряду: Кэти Холмс и ее возлюбленный пришли на модный показ
Звездная пара сейчас часто появляется на светских мероприятиях.
47-летняя актриса Кэти Холмс стала гостей на показе Lanvin в рамках Недели моды в Париже. Компанию ей составил бойфренд — 39-летний художник Джейсон Бард Ярмоски. Пара сидела в первом ряду и мило позировала фотографам.
На фэшн-шоу Кэти надела белый костюм с широкими брюками, который дополнила черно-белыми остроносыми туфлями и черной небольшой сумкой. А ее возлюбленный был одет в серый джемпер и черные брюки и туфли.
Отметим, роман Холмс и Ярмоски стал публичным летом-2026. В июле их впервые заметили вместе на мероприятии в Хэмптоне, а затем пару неоднократно видели на свиданиях и светских мероприятиях. По данным People, они познакомились на ужине во время кинофестиваля Tribeca и быстро нашли общий язык благодаря взаимному интересу к творчеству. С тех пор они часто выходят в свет месте.
Так, ранее, Кэти Холмс и Джейсон Ярмоски пришли вместе на празднование 45-летия Модного дома Michael Kors.