ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
31
Время на прочтение
1 мин

Сидели в первом ряду: Кэти Холмс и ее возлюбленный пришли на модный показ

Звездная пара сейчас часто появляется на светских мероприятиях.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Кэти Холмс с бойфрендом

Кэти Холмс с бойфрендом / © Getty Images

47-летняя актриса Кэти Холмс стала гостей на показе Lanvin в рамках Недели моды в Париже. Компанию ей составил бойфренд — 39-летний художник Джейсон Бард Ярмоски. Пара сидела в первом ряду и мило позировала фотографам.

На фэшн-шоу Кэти надела белый костюм с широкими брюками, который дополнила черно-белыми остроносыми туфлями и черной небольшой сумкой. А ее возлюбленный был одет в серый джемпер и черные брюки и туфли.

Кэти Холмс с бойфрендом / © Getty Images

Кэти Холмс с бойфрендом / © Getty Images

Отметим, роман Холмс и Ярмоски стал публичным летом-2026. В июле их впервые заметили вместе на мероприятии в Хэмптоне, а затем пару неоднократно видели на свиданиях и светских мероприятиях. По данным People, они познакомились на ужине во время кинофестиваля Tribeca и быстро нашли общий язык благодаря взаимному интересу к творчеству. С тех пор они часто выходят в свет месте.

Так, ранее, Кэти Холмс и Джейсон Ярмоски пришли вместе на празднование 45-летия Модного дома Michael Kors.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie