«Була силою, яка може зрушити все»: на фронті загинула медикиня Іванна "Гайка" Куценко

Іванна Куценко

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33-річна морська піхотинка та бойова медикиня Іванна «Гайка» Куценко загинула вночі 1 жовтня під час ворожого артилерійського обстрілу.

Про загибель військової повідомили в антиавторитарній волонтерській мережі «Колективи солідарності».

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Що відомо про Іванну Куценко

Іванна Куценко служила у 39-й окремій бригаді морської піхоти, де була старшою бойовою медикинею.

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У Сумському фаховому медичному коледжі, де навчалася Іванна, розповіли, що вона вирушила на позиції, щоб замінити побратимів, які від травня виконували бойові завдання.

«Іванна була серед тих, хто щодня перебуває там, де особливо потрібні мужність, витримка та готовність рятувати життя. Вона виконувала свій обов’язок і залишалася поруч із тими, хто потребував допомоги», — згадали про неї у коледжі.

Іванна була родом із Рубіжного на Луганщині. Після початку повномасштабного вторгнення вона працювала у гуманітарних проєктах, допомагаючи жінкам і дітям із прифронтових територій. Згодом долучилася до війська.

Іванна Куценко

Куценко була феміністкою та співзасновницею громадської організації «Білкіс», яка відстоює права жінок і ЛГБТКІ+ спільноти. Також вона була ініціаторкою соціальної ініціативи «Годівнички» з гарячими обідами для безпритульних і малозабезпечених людей та співорганізаторкою проєкту «Простір речей».

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В організації «Білкіс» розповіли, що Іванна була веганкою, любила велосипеди, пригоди, фріганство та світ мумі-тролів.

«Феміністка, веганка, любителька велосипедів, пригод, фріганства та світу мумі-тролів. Гайка була силою, яка може зрушити все, та кинути виклик будь-якій системі. Вона була сонцем, енергією, натхненням», — зазначили в «Білкіс».

У «Колективах солідарності» Іванну згадують як людину, яка не боялася кидати виклик системі та підтримувала інших жінок, які хотіли долучитися до війська.

Іванна Куценко

«Анархістка, феміністка, веганка, освітянка, морська піхотинка, наша добра товаришка й подруга. Вона була втіленням натхнення й спротиву: щирою, впертою, живою. „Гайка“ проклала свій шлях морської піхотинки крізь упередження та сексистські перепони армійської системи, щоб зрештою бути нарівні зі своїми побратимами на важких бойових виходах», — розповіли в мережі.

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У «Колективах солідарності» також зазначили, що досвід Іванни залишився задокументованим у багатьох інтерв’ю, лекціях і розмовах. Вона виступала з лекціями, писала статті й казки, займалася самвидавом, фріганила, досліджувала сміттєзвалища та життя на них.

«Я відчувала, що буду лупити далі цю скалу, і це дасть якийсь результат», — цитують слова Іванни у «Колективах солідарності».

Про дату та місце прощання з Іванною Куценко повідомлять додатково.

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