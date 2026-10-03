13-річна школярка з Миколаївщини народила від дорослого: чоловік вигадав, як уникнути покарання

Школярка завагітніла від дорослого чоловіка / © Pexels

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У Миколаївській області до іспитового терміну засудили чоловіка за інтим із 13-річною школяркою. Дитина народила від дорослого.

Про це йдеться у вироку Доманівського районного суду Миколаївської області.

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Що відомо про обставини злочину

Як встановив суд, події розгорталися на початку 2023 року в одному із сіл Вознесенського району. Обвинувачений тривалий час зустрічався із 13-річною дівчиною, яка мешкала в будинку своєї бабусі. За взаємною згодою між ними стався статевий акт.

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У листопаді 2023 року неповнолітня дівчина народила дитину в пологовому будинку Вознесенська, про що медики відразу повідомили правоохоронні органи. Молекулярно-генетична експертиза підтвердила батьківство чоловіка з ймовірністю 99,999%.

У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою провину, пояснивши, що вони з дівчиною кохали один одного й тривалий час зустрічалися, але він не замислювався про її малолітній вік. Потерпіла дівчина та її мати в суді підтвердили, що стосунки були добровільними. Мати дівчини зазначила, що чоловік піклувався про вагітну, надавав матеріальну допомогу та брав активну участь у вихованні дитини.

За час судового розслідування чоловік добровільно став до лав Збройних сил України за контрактом. Згодом, коли дівчина досягла відповідного віку, вони офіційно зареєстрували шлюб та узаконили батьківство щодо спільної дитини.

Рішення суду

29 вересня 2026 року суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (дії сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди).

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Під час призначення покарання суд урахував низку пом’якшуючих обставин:

Щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину;

Офіційну реєстрацію шлюбу з потерпілою та спільне виховання дитини;

Добровільну службу в ЗСУ за контрактом під час воєнного стану;

Позитивні характеристики та клопотання самої потерпілої та її матері з проханням не позбавляти чоловіка волі в інтересах дитини.

З урахуванням цих факторів суд застосував ст. 69 КК України (призначення покарання, нижчого від найнижчої межі) та ст. 75 КК України (звільнення від відбування покарання з випробуванням).

Суд ухвалив:

Призначити засудженому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі .

Звільнити його від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном 2 роки та 6 місяців .

Зобов’язати засудженого періодично з’являтися для реєстрації в органи пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без дозволу.

Стягнути із засудженого процесуальні витрати на проведення молекулярно-генетичних експертиз.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів із дня його проголошення.

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Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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