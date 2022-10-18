12 друзей Павелка

Глава Украинской ассоциации футбола (до 2019 года этот славный орган имел аббревиатуру ФФУ – федерация футбола Украины) совсем не нуждается в специальном представлении.

Говорят, что Андрей Васильевич Павелко сегодня делает все возможное, чтобы в третий раз возглавить УАФ (впервые это произошло в марте 2015, во второй раз он был переизбран в июне 2017), ведь на март 2022 уже был назначен Конгресс УАФ и выборы с одним единым кандидатом. Более того, в следующем году истекает его срок пребывания в Исполкоме УЕФА, куда он был избран в феврале 2019. Поэтому сразу перейдем к хронологии скандалов, расследований, нарушений уставных норм ФИФА и просто "приключений" президента ФФУ/УАФ.

1. Июнь 2017. Нарушение уставных норм ФИФА. Материал "Кто нарушает уставные нормы ФИФА или степень политической окраски футбола в Украине" (27.12.2017) раскрывает проблему:

"…из 12 высших руководителей ФФУ половина (50%), напрямую связанные с политикой и властью…"

"…из 43 членов исполнительного комитета ФФУ с политикой или властными структурами связаны 15 персон или почти 35%"

Это снова нарушение Устава ФИФА (ст.15) и Этического Кодекса ФИФА (ст. 13 и 14).

2. Май 2018

Первое расследование Bihus Info: "Наши деньги" №216: "Лига футбольной коррупции. Кто зарабатывает на зеленых газонах". (2018.05.07).

3. Май 2018. Скандал с кубком Лиги чемпионов УЕФА. "Финал Лиги чемпионов: почему кубок гуляет по Инстаграмме детей чиновников?" (14 мая 2018). Невероятное турне кубка Лиги чемпионов от церквей к родственникам футбольного руководителя.

Фото: Скриншот из Instagram.

4. Июнь 2018. Снова нарушение уставных норм ФИФА. "ФК Львов vs Верес в контексте уставов УЕФА и ФИФА" (25.06.2018). Пожалуй, самая большая футбольная афера в истории украинского футбола.

ФК Львов, занявший пятое место в группе А чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Второй лиги ПФЛ в сезоне 2017/18 оказался в УПЛ, заменив в высшем футбольном дивизионе Украины ФК Верес, занявший пятое место в чемпионате Украины по футбола среди команд клубов УПЛ сезона 2017/18.

5. Октябрь 2018. Расследование Радио Свобода: "Оффшорное чтиво". Павелко, Эмираты и коррупция в украинском футболе (расследование)

6. Декабрь 2018. Второе расследование Bihus Info: "Наши Деньги" №246: "Автогол ФФУ Павелка".(2018.12.03)

7. Январь — февраль 2019. Скандал со швейцарским журналистом. Арно Беда: "Угрозы Павелка в мой адрес – не просто спектакль" (25 января 2019).

"Павелко проиграл суд в Швейцарии по иску к журналу L'Illustré – СМИ" (06.02.19).

Фото: Скриншот с сайта УНИАН.

8. Январь 2019. Фальшивый диплом первого вице-президента ФФУ/УАФ Вадима Костюченко.

"ГПУ подтвердила внедрение поддельного диплома заместителем Павелка в ФФУ" (31.01.19).

Все эти скандалы не помешали Андрею Павелко в начале 2019 года, в феврале обратиться в Исполком УЕФА.

Фото: Скриншот с сайта УНИАН.

9. Май 2020 года. Павелко потерял должность в Дисциплинарном Комитете ФИФА. Материал Tribuna.com "Расследование ФИФА против Павелко: что нужно знать" (13 мая 2020)

10. Ноябрь 2021. Завод УАФ. Константин Андриюк о заводе УАФ: "Фейк "Павелка ценой 8 миллионов долларов " (24 ноября 2021).

11. Март 2020 – декабрь 2021. Тренировочная база сборных команд. "УАФ хочет построить тренировочную базу для сборных Украины" (09.03.2020).

"Украинская ассоциация футбола была обвинена в присвоении более $7 миллионов" (21.09.21).

"УАФ построит современную учебно-тренировочную базу для сборных" (10 декабря 2021 г.).

12. Март 2018 — ноябрь 2020. Технические поражения сборных команд Украины.

24 марта 2018 года два дисквалифицированных футболиста юношеской сборной Украины U-17 приняли участие в матче отбора в Евро. Как следствие – техническое поражение.

25 ноября 2020 г. Апелляционный комитет УЕФА засчитал сборной Украины техническое поражение в матче со Швейцарией, который должен был состояться 17 ноября, но в конце концов был отменен, в рамках Лиги Наций УЕФА.

В марте 2019 появился вопрос о футбольном гражданстве Мораеса. Португалия и Люксембург обратились в соответствующие дисциплинарные органы УЕФА. Вроде бы не хватило пару сотен дней для непрерывного пребывания бразильца в течение пяти лет на территории УАФ. В мае УЕФА отклонил протесты федераций футбола Люксембурга и Португалии.

Еще через год ФИФА внесла соответствующие изменения в правила о приобретении нового футбольного гражданства, учитывая возможность аренды футболиста в иностранный клуб, полностью соответствующий истории Мораэса.

2:1 в пользу УЕФА!

Пожалуй, следует добавить, что в 2020 году в Верховной Раде была создана Временная следственная комиссия по расследованию строительства искусственных футбольных мини-полов, НАБУ открывала соответствующие производства по деятельности первого лица украинского футбола еще в июне 2018, но это все немало никаких юридических последствий.

В этом контексте одно маленькое замечание. Назар Холодницкий, который с 30 ноября 2015 года по 21 августа 2020 года возглавлял Специализированную антикоррупционную прокуратуру, с июня 2017 года является первым вице-президентом УАФ. Он до сих пор занимает эту должность.

С молчаливого согласия абсолютного большинства субъектов украинского футбола наш герой может снова возглавить УАФ, быть избранным в УЕФА и еще пять лет работать в украинском футболе так, как он умеет. Ведь как писал Платон в труде "Государство" или "Полития": "В наказание за гражданскую пассивность люди получают власть воров."