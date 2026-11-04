Шахтер — Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

"Шахтер" — "Динамо" / © ФК Динамо Киев

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В воскресенье, 8 ноября, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сойдутся в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок состоится на "Арене Львов" во Львове. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

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После одиннадцати сыгранных туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея 28 очков. "Динамо" набрало 22 балла за десять матчей и занимает третье место.

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Где смотреть матч Шахтер — Динамо

В Украине поединок "Шахтер" — "Динамо" в прямом эфире покажет телеканал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" — "Динамо".

Отметим, что недавно гранды отечественного футбола уже встречались в 1/8 финала Кубка Украины: "Шахтер" в большинстве разгромил "Динамо" (3:0) и вышел в четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов.

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