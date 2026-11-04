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Шахтар — Динамо: де і коли дивитися матч УПЛ
Всеукраїнське футбольне дербі відбудеться 8 листопада у Львові.
У неділю, 8 листопада, донецький "Шахтар" і київське "Динамо" зійдуться в матчі 12-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.
Поєдинок відбудеться на "Арені Львів" у Львові. Стартовий свисток пролунає о 18:00.
Після одинадцяти зіграних турів "Шахтар" лідирує в турнірній таблиці УПЛ, маючи 28 очок. "Динамо" набрало 22 бали за десять матчів і посідає третє місце.
Де дивитися матч Шахтар — Динамо
В Україні поєдинок "Шахтар" — "Динамо" у прямому ефірі покаже телеканал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "Динамо".
Зазначимо, що нещодавно гранди вітчизняного футболу вже зустрічалися в 1/8 фіналу Кубка України: "Шахтар" у більшості розгромив "Динамо" (3:0) та вийшов до чвертьфіналу.
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" програв "Спортингу" в Лізі чемпіонів.